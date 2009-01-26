"بنجامین باتن" در صدر نامزدهای جوایز "حلقه طلایی"

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد جامعه تدوینگران صدا هر سال در سه حوزه سینما، تلویزیون و فیلم ویدیوئی و در 15 بخش از دستاوردها در زمینه تدوین صدا شامل دیالوگ و ADR (جایگزینی خود به خود دیالوگ)، جلوههای صوتی و فولی (افکت سالن) و موسیقی قدردانی میکند.
فیلمهای "مورد عجیب بنجامین باتن"، "شوالیه تاریکی"، "آیرون من"، "کلاورفیلد"، "فراست / نیکسن"، "میلک"، "مومیایی: مقبره امپراتور اژدها" و "مسیر انقلابی" در بخش بهترین تدوین صدا: دیالوگ و ADR در یک فیلم سینمایی نامزد دریافت جایزه هستند.
نامزدهای بخش بهترین تدوین صدا: جلوههای صوتی و فولی در یک فیلم سینمایی نیز شامل "مورد عجیب بنجامین باتن"، "شوالیه تاریکی"، "آیرون من"، "کلاورفیلد"، "تیزبینی"، "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین"، "اسپید ریسر" و "تحت تعقیب" هستند.
"بولت"، "ترس از تاریکی"، "هورتن صدای یک هو میشنود دکتر سوس"، "کنگ فو پاندا"، "ماداگاسکار: فرار به آفریقا، "داستان دسپرو"، "وال - ای" و "والس با بشیر" در بخش بهترین تدوین صدا: جلوههای صوتی، فولی، دیالوگ و ADR در یک انیمیشن سینمایی برای دریافت جایزه رقابت میکنند.
نامزدهای بخش بهترین تدوین صدا: جلوههای صوتی، فولی، دیالوگ و ADR در یک فیلم خارجی نیز عبارتند از "استرالیا"، "وقایعنگاری نارنیا: شاهزاده کاسپین"، "هلبوی 2: ارتش طلایی"، "در بروژ"، "مایه آرامش"، "میلیونر زاغهنشین" و "جنگو وسترن اسپاگتی".
در بخش بهترین تدوین صدا: موسیقی در یک فیلم سینمایی فیلمهای "داستان وقت خواب"، "مورد عجیب بنجامین باتن"، "شوالیه تاریکی"، "هلبوی 2: ارتش طلایی"، "آیرون من"، "فهرست بیپایان آهنگهای نیک و نورا" و "میلیونر زاغهنشین" شانس دریافت جایزه را دارند.
نامزدهای بخش بهترین تدوین صدا: موسیقی در یک موزیکال سینمایی نیز عبارتند از "موزیکال دبیرستانی 3: سال آخر"، "آن طور که او حرکت میکند"، "ماما میا!" و "نوری بتابان"
مراسم اعطا جوایز پنجاه و ششمین دوره جوایز سالانه حلقه طلایی 21 فوریه (سوم اسفند) در وستین بوناونچر در لس آنجلس برگزار میشود. تدوینگران صدا MPSE که یک جامعه افتخاری است، سال 1953 تاسیس شد.
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