  1. هنر
  2. سینمای ایران
۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۵۳

جامعه تدوینگران صدا اعلام کرد/

"بنجامین باتن" در صدر نامزدهای جوایز "حلقه طلایی"

"بنجامین باتن" در صدر نامزدهای جوایز "حلقه طلایی"

فیلم‌های "مورد عجیب بنجامین باتن"، "شوالیه تاریکی" و "آیرون من" هر یک در سه رشته نامزد دریافت جایزه از پنجاه و ششمین دوره جوایز سالیانه حلقه طلایی شدند که جامعه تدوینگران صدا اعطا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد جامعه تدوینگران صدا هر سال در سه حوزه سینما، تلویزیون و فیلم ویدیوئی و در  15 بخش از دستاوردها در زمینه تدوین صدا شامل دیالوگ و ADR (جایگزینی خود به خود دیالوگ)، جلوه‌های صوتی و فولی (افکت سالن) و موسیقی قدردانی می‌کند.

فیلم‌های "مورد عجیب بنجامین باتن"، "شوالیه تاریکی"، "آیرون من"، "کلاورفیلد"، "فراست / نیکسن"، "میلک"، "مومیایی: مقبره امپراتور اژدها" و "مسیر انقلابی" در بخش بهترین تدوین صدا: دیالوگ و ADR در یک فیلم سینمایی نامزد دریافت جایزه هستند.

نامزدهای بخش بهترین تدوین صدا: جلوه‌های صوتی و فولی در یک فیلم سینمایی نیز شامل "مورد عجیب بنجامین باتن"، "شوالیه تاریکی"، "آیرون من"، "کلاورفیلد"، "تیزبینی"، "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین"، "اسپید ریسر" و "تحت تعقیب" هستند.

"بولت"، "ترس از تاریکی"، "هورتن صدای یک هو می‌شنود دکتر سوس"، "کنگ فو پاندا"، "ماداگاسکار: فرار به آفریقا، "داستان دسپرو"، "وال - ای" و "والس با بشیر" در بخش بهترین تدوین صدا: جلوه‌های صوتی، فولی، دیالوگ و ADR در یک انیمیشن سینمایی برای دریافت جایزه رقابت می‌کنند.

نامزدهای بخش بهترین تدوین صدا: جلوه‌های صوتی، فولی، دیالوگ و ADR در یک فیلم خارجی نیز عبارتند از "استرالیا"، "وقایع‌نگاری نارنیا: شاهزاده کاسپین"، "هلبوی 2: ارتش طلایی"، "در بروژ"، "مایه آرامش"، "میلیونر زاغه‌نشین" و "جنگو وسترن اسپاگتی".

در بخش بهترین تدوین صدا: موسیقی در یک فیلم سینمایی فیلم‌های "داستان وقت خواب"، "مورد عجیب بنجامین باتن"، "شوالیه تاریکی"، "هلبوی 2: ارتش طلایی"، "آیرون من"، "فهرست بی‌پایان آهنگ‌های نیک و نورا" و "میلیونر زاغه‌نشین" شانس دریافت جایزه را دارند.

نامزدهای بخش بهترین تدوین صدا: موسیقی در یک موزیکال سینمایی نیز عبارتند از "موزیکال دبیرستانی 3: سال آخر"، "آن طور که او حرکت می‌کند"، "ماما میا!" و "نوری بتابان"   

مراسم اعطا جوایز پنجاه و ششمین دوره جوایز سالانه حلقه طلایی 21 فوریه (سوم اسفند) در وستین بوناونچر در لس آنجلس برگزار می‌شود. تدوینگران صدا MPSE که یک جامعه افتخاری است، سال 1953 تاسیس شد.

کد مطلب 823092

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها