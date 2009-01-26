کاهش 82 درصدی تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی گفت: تخلفات اداری کارکنان رسمی از قبیل غیبت، فرار و اعتیاد از 231 مورد در سال 85 به 66 مورد در 10 ماهه سال جاری کاهش یافته است که نشانگر 82 درصد کاهش تخلفات است.

به گفته رئیس هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات کارکنان شهرداری، تخلفات در حوزه خدمات شهری از 122 مورد در سال 85 به 26 مورد در سال 87 تنزل یافته که در این خصوص با کاهش 80 درصدی مواجه بوده ایم.

امانی در ادامه به تخلفات در حوزه شهرسازی اشاره کرد و گفت: در خصوص تخلفات شهرسازی در سال 85 152 پرونده تشکیل شده بود که این رقم در سال جاری با کاهش 80 درصدی به 23 مورد رسیده است.

قائم مقام معاونت مالی و اداری شهرداری تهران تصریح کرد: در مجموع تخلفات اداری کارکنان رسمی شهرداری تهران در سال 85 505 مورد بود که این رقم در سال جاری به 125 پرونده رسیده که نشان از کاهش 3/76 درصدی دارد.

وی رسیدگی به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان، ایجاد امنیت شغلی و ایجاد هماهنگی بین واحدهای نظارتی شهرداری، تشکیل کمیسیون عالی صیانت کارکنان و کمیسیون مشابه در مناطق و سازمان های تابعه شهرداری، واگذاری کارها به بخش خصوصی خصوصا دفاتر خدمات الکترونیک و سامانه های 1888 و 137 از عوامل اصلی کاهش تخلفات کارکنان شهرداری تهران اعلام کرد.

امانی در پایان گفت: این کاهش در حالی است که برخورد با تخلفات بدون چشم پوشی در دستور کار شهرداری تهران است.