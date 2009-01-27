22 هکتار از اراضی منابع طبیعی سمنان رفع تصرف شد

سرهنگ علی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این اراضی دارای 18 میلیارد ریال ارزش بوده است که در 13 مورد جداگانه رفع تصرف شده است .

وی با اشاره به اینکه منابع طبیعی از سرمایه های ملی و جزو اموال عمومی است، گفت: این اراضی با تلاش شبانه روزی یگان حفاظت و با همکاری دادگستری و نیروی انتظامی رفع تصرف شده است .

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان سمنان بر اهمیت افزایش آگاهی مردم نسبت به اهمیت منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: رسانه ها بیشترین تاثیر گذاری در افزایش آگاهی مردم دارند.

به گفته وی، میزان تصرف و تخریب اراضی ملی با افزایش آگاهی مردم کاهش یافته و بستر مناسبی برای احیا، توسعه و بهره برداری بهینه از این منابع فراهم شده است .

سرهنگ علی یاری تصریح کرد: کمیته حفاظت اداره کل منابع طبیعی با افراد سودجو مطابق قانون در زمینه تصرف برخورد می شود.