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۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۳۹

22 هکتار از اراضی منابع طبیعی سمنان رفع تصرف شد

سمنان - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی سمنان از رفع تصرف 22 هکتار از اراضی منابع طبیعی استان در سال جاری خبر داد.

سرهنگ علی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این اراضی دارای 18 میلیارد ریال ارزش بوده است که در 13 مورد جداگانه رفع تصرف شده است.

وی با اشاره به اینکه منابع طبیعی از سرمایه های ملی و جزو اموال عمومی است، گفت: این اراضی با تلاش شبانه روزی یگان حفاظت و با همکاری دادگستری و نیروی انتظامی رفع تصرف شده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان سمنان بر اهمیت افزایش آگاهی مردم نسبت به اهمیت منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: رسانه ها بیشترین تاثیر گذاری در افزایش آگاهی مردم دارند.

به گفته وی، میزان تصرف و تخریب اراضی ملی با افزایش آگاهی مردم کاهش یافته و بستر مناسبی برای احیا، توسعه و بهره برداری بهینه از این منابع فراهم شده است.

سرهنگ علی یاری تصریح کرد: کمیته حفاظت اداره کل منابع طبیعی با افراد سودجو مطابق قانون در زمینه تصرف برخورد می شود.

وی یاد آور شد: از وسعت 9 میلیون و 600 هزار هکتاری وسعت سمنان، سه میلیون و 700 هزار هکتار آن مرتع، پنج میلیون و 200 هزار هکتار بیابان و بقیه عرصه های جنگلی است.

کد مطلب 823124

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