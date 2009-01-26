به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یوسی ای ان، شش رهبر دینی هنگ کنگ در پیام خود به مناسبت سال نو چینی که سال گاو نامگذاری شده و از امروز دوشنبه 26 ژانویه (7 بهمن ماه) آغاز می شود از مردم خواستند بایکدیگر متحد بمانند، به یکدیگر کمک کنند و از بخشهای تجاری و صنعتی خواستند ایجاد مشاغل جدید را مدنظر قرار دهند.

این پیام از سوی کاردینال جوزف زن از هنگ کنگ، اسقف توماس سو یی پو، رئیس شورای مسیحیان کنگ کنگ و رهبران دینی انجمنهای مسلمان، بودایی، کنفوسیوسی و تائوئیست امضا شده است.

براساس برنامه های از پیش تعیین شده قرار است رهبران این شش دین هنگ کنگ روز 19 فوریه در یک مدرسه دینی گردهم آمده و هر دینی تبریک و پیام خود را به مناسبت سال نو ارائه کند.

این پیام همچنین از گزارشهای رسانه ای درباره خودکشی هایی نقل کرده که به دنبال بحران مالی صورت گرفته و به سازمانهای خیریه یادآور شد که در ارائه کمکهای خود به نیازمندان سخاوتمند باشند.

رهبران دینی از مردمی که به واسطه این بحران دچار ضربه شده اند خواستند به دنبال حکمت و امید در دین باشند.

آنها همچنین در پیام سال نو چینی نسبت به تحصیل جوانان به ویژه آن بخش از جوانان که در استفاده از اینترنت زیاده روی می کنند و در معرض آسیبهای فراوان آن قرار دارند ابراز نگرانی کرده است، رهبران دینی همچنین اظهار داشتند که برخی از محتویات اینترنتی می تواند اخلاق را از بین برده و باعث شود جوانان از پذیرش توصیه های والدین خود سرباز زنند.

در فرهنگ چینی تأکید بسیار بر عشق به خانواده و احترام به بزرگترها شده است ، از این رورهبران دینی ابراز امیدواری کرده اند که مقامات آموزش به تقویت آموزش این فضیلتها اهتمام ورزند.

تأثیرات بحران جهانی اقتصاد بر زندگی مردم نیز بخشی از مواردی بود که رهبران دینی هنگ کنگ به آن توجه داشتند.