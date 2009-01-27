برفگیرترین پیست اسکی خاورمیانه در ارومیه نیروی امدادی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پیست اسکی خوشاکوی ارومیه یکی از کانون های مهم ورزش زمستانی در شمال غرب کشور است که هر سال با آغاز فصل سرما و انباشت برف پذیرای علاقمندانی از کشورهای خارجی و استان های مختلف کشور و علاقمند به ورزش های زمستانی است.

این پیست که وسیعترین و برفگیرترین پیست اسکی خاورمیانه است، در 34 کیلومتری غرب ارومیه واقع شده است و با وجود ویژگیهای منحصر به فرد و جذابیتهای طبیعی اش به دلیل نبود امکانات مناسب نتوانسته است به عنوان یکی از پیست های اصلی کشور و پررونق مطرح شود.

پیست اسکی خوشاکوی ارومیه همچنین به سبب موقعیت مناسب جغرافیایی علاوه بر اینکه مکانی است برای ورزش های زمستانی به عنوان یکی از جاذبه های توریستی آذربایجان غربی مطرح است ولی تاکنون به دلیل بی توجهی مسئولان به درستی در کشور معرفی نشده است.

وضعیت نامطلوب راه دسترسی به پیست، نبود نظم و انضباط کافی برای اسکی، تیوپ سواری به عنوان عامل خطرناک در ورزش اسکی، نبود مربی برای آموزش علاقمندان و نبود پیست خوب برای افزایش ماندگاری برف از دیگر مشکلات اساسی این پیست به شمار می رود.

رئیس هیئت اسکی آذربایجان غربی در این خصوص به خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد این پیست گفت: پیست اسکی خوشاکو برای انجام مطلوب فعالیت های ورزش اسکی با مشکلات بسیار زیادی روبرو است که نیازمند توجه و عنایت خاص مسئولان کشوری و استانی است.

مسعود قهرمانلو عدم حضور نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر و حضور کمرنگ هنگ مرزی ارومیه در پیست اسکی خوشاکو را از مهمترین مشکلات حال حاضر این پیست عنوان کرد و افزود: به رغم اینکه یکی از وظایف مهم جمعیت هلال احمر، امدادرسانی به آسیب دیدگان است متاسفانه در صورت بروز حادثه در این پیست که هر لحظه ممکن است برای ورزشکاران رخ دهد، نیروهای امدادی حضور ندارند.

وی با تاکید جدی بر رفع این مشکل اظهار داشت: متاسفانه به رغم نیاز جدی به حضور امدادگران جمعیت هلال احمر و نیروهای نظامی در این پیست، این دو نهاد برای حضور خود خواستار پرداخت هزینه شده اند که این مسئله اصلاً قابل قبول نیست و در توان هیئت اسکی استان نیز نیست.

قهرمانلو با اشاره به اینکه بر اساس اعلام کارشناسان فدراسیون اسکی، پیست اسکی خوشاکو بعد از پیستهای بین المللی تهران، بهترین پیست اسکی در کشور است، خاطرنشان کرد: در این راستا با رفع مشکلات این پیست در آینده می توان شاهد رونق رشته ورزشی مفرح اسکی در سطح منطقه باشیم.

رئیس هیئت اسکی آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه بر اساس اعلام فدراسیون اسکی در فصل تابستان نیز به دلیل شرایط ویژه آب و هوایی منطقه، پیست اسکی خوشاکو قابلیت تبدیل شدن به پیست اسکی روی چمن را نیز دارد، بیان داشت: این مسئله موجب شده است که زمینه لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شود.

قهرمانلو گفت: وجود چند قطعه زمین در پیست با مالکیت افراد بومی موجب شده امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی کمتر شود که با همکاری تربیت بدنی استان در حال رایزنی برای خرید این قطعه زمین ها هستیم.

وی اضافه کرد: با خریداری این قطعه زمین ها، امکان سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین بخش خصوصی در این مکان خوش آب و هوا فراهم می شود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات اساسی انجام شده در جهت رفع مشکلات این مکان ورزشی خاطرنشان کرد: با دستور استاندار در سال جاری دو میلیارد ریال برای آسفالت این راه دسترسی و آسفالت پارکینگ پیست اسکی خوشاکو اختصاص یافت.

رئیس هیئت اسکی آذربایجان غربی اظهار داشت: همچنین با پیگیری های انجام شده و همکاری فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران، برای اولین بار در تاریخ اسکی استان، کلاس های مربیگری و بازآموزی مربیان قبلی در دو رشته اسنوبرد و آلپاین در پیست اسکی خوشاکو برگزار شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر 15 نفر از اسکی بازان استان با استانداردهای فدراسیون اسکی به عنوان مربی تربیت شده و در این پیست مشغول به آموزش علاقمندان هستند.

قهرمانلو در ادامه با اشاره به اینکه همچنین با همکاری ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری آذربایجان غربی و شرکت آب منطقه ای استان یک دستگاه پیست کوب در اختیار اسکی استان قرار گرفته است، یادآور شد: با استفاده از پیست کوپ مدت زمان استفاده ورزشکاران از پیست اسکی با یک ماه افزایش، از 15 اسفندماه به 15 فروردین ماه افزایش یافته است.

این مسئول همچنین حذف تیوپ سواری توسط مردم در این پیست را از دیگر اقدامات موثر در هیئت اسکی استان ذکر و اعلام کرد: در سالهای گذشته تیوپ سواری به عنوان عامل خطرناک در ورزش اسکی موجب شده بود بسیاری از هموطنان علاقمند به ورزش های زمستانی دچار آسیب شوند که با جمع آوری تیوپ سواری در پیست اسکی خوشاکو دیگر شاهد آسیبهای جدی علاقمندان به این ورزش نیستیم.

رئیس هیئت اسکی آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد دو لاین جدید 280 متری و 800 متری برای انتقال اسکی بازان به ارتفاعات خوشاکو خبر داد و گفت: با ایجاد دو لاین که با اعتباری حدود 500 میلیون ریال در پیست ایجاد می شود تعداد لاین های پیست اسکی خوشاکو به سه لاین افزایش خواهد یافت که این مسئله موجب تسهیل در امر ورزش اسکی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در برخی از مناطق استان از جمله کوه های مابین شهرستان های خوی و سلماس و همچنین پیرانشهر و سردشت نیز امکان ایجاد پیست اسکی جنگلی وجود دارد که در حال برنامه ریزی برای انجام مطالعات در این مناطق هستیم.

وی با اشاره به خریداری 50 دست چوب اسکی و استقرار آنها در محل پیست گفت: با توجه به قیمت بالای ابزار ورزش اسکی، وسایل اسکی را با قیمت مناسب در اختیار علاقمندان قرا می دهیم.

وی اظهار داشت: با فراهم شدن زمینه لازم برای توسعه ورزش اسکی در استان، ورزشکاران حرفه ای اسکی برای انجام این ورزش مفرح دیگر به سایر استان ها سفر نمی کنند.

ورزش اسکی در دو سال اخیر در ارومیه متحول شده است

معاون اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی گفت: در دو سال اخیر با مدیریت جدید هیئت اسکی و اجرای برنامه های مدون در پیست اسکی خوشاکو، ورزش اسکی در ارومیه متحول شده است.

بیت الله رحمت خدا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیست اسکی خوشاکو دارای زمینه های مستعد برای توسعه و پیشرفت است و برای توسعه بیشتر این پیست اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد و تمامی دستگاه های اجرایی استان باید کمک کنند.

وی از اختصاص 500 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی برای توسعه این پیست خبر داد و بیان داشت: این اعتبار امسال در اختیار اداره کل تربیت بدنی استان قرار گرفته است که با نظر مسئولان هیئت اسکی برای تعمیر و خرید تجهیزات مورد نیاز پیست اسکی خوشاکو هزینه می شود.

حضور نیروهای امدادی در پیست اسکی خوشاکو جزو وظایف ذاتی این نهاد نیست

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی، کمبود شدید اعتبارات این نهاد را از عوامل اصلی عدم حضور نیروهای امدادی در این محل عنوان کرد.

قادر مختاری اظهار داشت: کمبود شدید اعتبارات تمامی ماموریت های این نهاد را با مشکل مواجه کرده به گونه ای که در صورت ادامه این روند تمامی طرحهای امداد جاده ای و طرح های زمستان این جمعیت بزودی تعطیل خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که این جمعیت در پرداخت حقوق پرسنلی و انجام ماموریت های ذاتی خود با مشکل جدی مواجه شده است چگونه انتظار می رود از نیروهای امدادی داوطلب برای حضور در یک پیست ورزشی استفاده کرد.

قادری همچنین با اعلام اینکه نیروهای امدادی داوطلب در صورت بروز هرگونه حادثه در این پیست نمی تواند عهده دار مسئولیت بوده و پاسخگو باشد، خاطرنشان کرد: در صورت پرداخت اعتبار، امکانات از جمله آمبولانس و حمایت مسئولان این جمعیت هیچ گونه مشکلی برای خدمات رسانی در این پیست ندارد.

مسئول اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی هم در خصوص علت عدم حضور نیروهای نظامی در این منطقه برای تامین امنیت ورزشکاران و مردم به خبرنگار مهر گفت: علت این عدم حضور، اختلاف بین اداره کل تربیت بدنی با هنگ مرزی است.

سرهنگ شهنام رضایی اظهار داشت: اداره کل تربیت بدنی در درب ورودی پیست اسکی خوشاکو از مردم حق ورودی اخذ می کند و از این مبلغ دریافتی حاضر به پرداخت مقداری از این مبلغ به ماموران انتظامی نیست که این امر محل اختلاف بین این دو نهاد شده است.

وی با بیان اینکه تامین امنیت عمومی جزو وظایف ذاتی این نیرو است، تصریح کرد: این در حالی است که حضور ماموران انتظامی در این محل به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی به عنوان اضافه کاری به شمار می رود که اداره کل تربیت بدنی استان می تواند در پرداخت این حق اضافه کاری ماموران به نیروی انتظامی کمک کند ولی از این موضوع خود داری می کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر اداره کل تربیت بدنی قبول کند که مقداری از درآمدهای خود را به ماموران این نهاد اختصاص دهد این نیرو توانایی و‌ آمادگی لازم برای حضور در این پیست اسکی را دارد.

عدم توجه مسئولان به مزیت جذب گردشگر در این مکان خاص نیز دیگر مشکلی است که خود در قالب یک گزارش محل بحث دارد.

امید می رود با برطرف شدن اختلافات نهادهای ذیربط در آینده نزدیک شاهد رونق این پیست و معرفی آن با توجه به ویژگی خاص آن در منطقه باشیم.