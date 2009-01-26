120 کانون فرهنگی مسجد در استان مرکزی فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک محمد رضا جعفری ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران در اراک افزود: از این تعداد 30 کانون در دهه فجر امسال و 18 کانون در اسفند ماه به مناسبت سالروز تاسیس کانونهای افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه از 120 کانون 30 کانون در روستاها فعال است، تصریح کرد: در سال جاری روستاها بیشتر مد نظر است که 60 درصد کانونها در روستاهای استان افتتاح می شود.

وی با تاکید بر اینکه کانونها در جذب جوانان نقش موثری دارند، خاطرنشان کرد: 150 نفر در کانونها عضویت دارند و این کانونها در 67 کانون استان کتابخانه دارند.

وی با اشاره به اینکه دو هزار مسجد در استان وجود دارد که در حال حاضر بیش از هزار مسجد ظرفیت تاسیس کانون فرهنگی دارد، افزود: برای راه اندازی کانون فرهنگی مساجد 10 میلیون ریال نیاز است و سالانه 40 میلیون ریال برای این کانونها هزینه می شود.

جعفری در اظهار داشت: این دهه بهترین فرصت برای توضیح و تشریح دستاوردهای انقلاب به مردم است.

وی گفت: از اهداف بنیانگذار جمهوری اسلامی صدور ایده فکری انقلاب بود که با پیروزی حزب الله لبنان و غزه پی می بریم که اهداف امام (ره) در حال تحقق است.

جعفری رمز ماندگاری انقلاب را مردمی بودن و حمایت مردم دانست و افزود: از آنجا که انقلاب ما برگرفته از عاشورا و اسلام است، تقارن ایام دهه فجر با ایام صفر باعث برکت خواهد شد.

وی در پایان برگزاری مراسم بزرگداشت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب در 120 مسجد دارای کانون فرهنگی هنری، افتتاح 66 کانون فرهنگی و هنری، برگزاری نمایشگاه کتاب در 20 کانون، مسابقه نقاشی طلیعه فجر، افتتاح رادیو مسجد با همکاری صدا و سیمای استان و همایش مسوولین و اعضای فعال کانون ها از جمله برنامه های دهه فجر امسال عنوان کرد.