کاکایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 27 عنوان پایان نامه انجام گرفته در حوزه ادبیات انقلاب اسلامی این تعداد را خوب ارزیابی کرد و گفت: این تعداد رقم قابل ملاحظه در حوزه پژوهش در ادبیات انقلاب اسلامی است اما وقتی ارزشمند است که تبدیل به کتاب شود.



وی در ادامه افزود: ما باید پژوهشهای مرتبط با ادبیات انقلاب اسلامی را وارد کتابهای درسی مدارس و دانشگاه‌های خود کنیم تا به این وسیله علاوه بر افزایش شناخت دانش‌آموزان و دانشجویان خود، شاخکهای آنها را برای بررسی این موضوعها حساس‌تر کنیم.

این شاعر معاصر همچنین به کمبود آثار پژوهشی در حوزه ادبیات اجتماعی ده 60 اشاره کرد و گفت: به تعداد انگشتان دست نیز کتابی در این مورد وجود ندارد، حال آنکه اگر پایان‌نامه‌های مرتبط به ادبیات انقلاب اسلامی تبدیل به کتاب شده بود ما منابع گرانقدری در این حوزه و همچنین وضعیت اجتماعی ادبیات دهه 1360 داشتیم.

کاکایی با بیان آنکه پژوهش در مورد ادبیات دهه 1360 که آنرا با اسم ادبیات انقلاب اسلامی از اهمیت زیادی برخورار است، افزود: پژوهش را نمی‌توان به نهادهای خصوصی و یا دولتی سفارش داد بلکه این نیاز باید در جامعه پژوهشی ایجاد شود که در این صورت قطعا آثار خوبی ایجاد می شود.



وی در پایان گفت: یکی از نکاتی که ما گاه فراموش می‌کنیم، توجه به آثاری است که منتشر شده‌اند. آثار بسیار خوبی تاکنون در مورد ادبیات انقلاب اسلامی خلق شده که پایان‌نامه‌ها بخشی از آنهاست. ما باید آثار این حوزه را سامان ببخشیم و آثار خوب را معرفی و زمینه انتشار مجدد آنها را فراهم کنیم.