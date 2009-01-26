برای گسترش فرهنگ دینی باید از زبان IT و وب بهره برد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حجت الاسلام صفر قربانپور، مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در بازدید معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور از تبیان زاهدان با اشاره به فراهم سازی مقدمات راه اندازی شعبه مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان در شهرستان چابهار اظهار داشت: زبان IT و وب اکنون زبان روز دنیاست که بایستی از ظرفیتهای این تکنولوژی در خصوص گسترش فرهنگ دینی و مذهبی نهایت سعی خود را کرد.

وی افزود: با توجه به نام گذاری سال نوآوری و شکوفایی از سوی مقام معظم رهبری اداره کل تبلیغات اسلامی در راستای گسترده نمودن ارتباطات و رسانه ها، بهره مندی از فضاهای مجازی رایانه ای اقدامات قابل توجهی را اجرا کرده است.

حجت الاسلام قربانپور عنوان کرد: خوشبتانه فضای خوب اینترنت تبیان، جایگاه مناسبی را در زمینه های قرآنی و دینی فراهم کرده که حدود 80 درصد از روحانیون سطح زاهدان و درصد عظیمی از روحانیون استان و حدود 90 درصد از پرسنل مرکز استان و 70 درصد از نیرو های شهرستانی با عملکرد و وظایف تبیان آشنایی داشته و از این فضای مجازی استفاده می کنند .

وی یادآور شد: تاکنون خدمات بسیار ارزشمندی را سایت تبیان به مردم این استان ارائه داده که بخشی از آن را به صورت آماری عرضه می نمایند به گونه ای که 60 درصد اینترنت رایگان به حوزه علمیه و طلاب شهرستان زاهدان 30 درصد اینترنت رایگان به مدارس و موسسه های فرهنگی و 90 درصد اینترنت رایگان به روزنامه ها و هفته نامه اهدا شده است.

مشاور استاندار سیستان و بلوچستان در امور روحانیون عنوان کرد: حدود 40 درصد جهت استفاده از خدمات تبیان، 35 درصد جهت استفاده از تبیان برای جذب جوانان و 30 درصد اینترنت رایگان با سایت های اسلامی و قرآنی برای عموم مردم درنظر گرفته شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: بخش خبری سایت تبیان مناسب و مراجعات ماهیانه حدود یک هزار و 500 تا دو هزار نفر از نقاط مختلف کشور و حتی خارج از کشور فقط در اجرای مسابقه و پاسخ دادن به آن نوید خوبی برای سایت است.