ورود ماشینهای دسته دوم چینی صنایع داخلی را با مشکل مواجه کرده است

محمد رضا بادکوبه ای در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با ورود ماشین آلات سنگین راهسازی با کیفیت نازل اما ارزان از کشور چین طی دوسال گذشته، فروش تولیدات این شرکت با مشکل مواجه شده است و اکنون 12 شرکت ثبت شده در وزارت بازرگانی، ماشین آلات دسته دوم چینی وارد کشور می کنند.

وی این امر را معضل بزرگی برای فروش محصولات شرکت هپکو دانست و اظهار داشت: مسئولان باید در راستای حمایت از تولیدات داخلی، جلوی ورود ماشین آلات دسته دوم به کشور را بگیرند.

بادکوبه ای افزود: شرکت هپکو با ساخت 22 نوع تجهیزات راهسازی قابلیت رقابت با شرکت های بزرگ را دارد که در حال حاضر یک هزار و 800 دستگاه ماشین آلات راهسازی تولید کرده که تا سال آینده 20 درصد افزایش می یابد.

این مقام صنعتی در استان مرکزی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته سال آینده چهار نوع محصول جدید به مجموع تولیدات هپکو اضافه می شود، تصریح کرد: هزار و 100 دستگاه انواع ماشین آلات راهسازی از قبیل گریدر و بیلر در انبارهای این شرکت موجود است.

وی با اشاره به رکود اقتصادی در دنیا و بحران پیش آمده خاطر نشان کرد: این امر مشکلات عدیده ای برای کارخانجات بزرگ تولیدی جهان ایجاد کرده که در این زمینه کشورهای خارجی تدابیر ویژه ای برای پشت سر گذاشتن این بحران پیش بینی کرده اند که مسئولان کشور نیز برای حمایت از تولید کنندگان داخلی باید تدابیری بیندیشند.

مدیر عامل شرکت هپکو اراک تصریح کرد: برای پشت سر گذاشتن این بحران اقتصادی نیازمند حمایت دولت از شرکتها و مجتمع های صنعتی هستیم که افزایش تعرفه واردات به صورت موقت، حذف موقت مالیات ارزش افزوده و بخشش جرائم بانکی از جمله درخواستها از دولت برای عبور از این بحران است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین به علت کمبود نقدینگی، مطالبات پیمانکارن به تعویق افتاده که در این زمینه پرداخت تسهیلات بانکی نیازمند دادن فرصت برای شرکتهای صنعتی زیان دیده از جمله شرکت هپکو است.

بادکوبه ای با اشاره به اینکه شرکت هپکو به دنبال کسب درآمد بیشتر است گفت: برای کاهش هزینه های تحمیل شده این شرکت ساعات کاری پرسنل خود را سه ساعت کاهش داده و با تشکیل ستاد فروش تسهیلات خدمات پس از فروش خود را بیشتر کرده است.

وی تصریح کرد: تهیه پروتکل برای فروش محصولات و دادن تسهیلات به مشتریان، پروژه ماشین آلات فنی برای کشور و لیزینگ ایجاد مدیریت هزینه در تمامی موارد از دیگر اقدامات این شرکت است.