راهیابی سه کتاب ایرانی به جشنواره کتاب نروژ

به گزارش خبرنگار مهر، این کتابها برای کاتالوگ جشنواره نروژ در سال 2009 و در سه بخش متفاوت انتخاب شده است و بخش نخست به‌ کتابهایی اختصاص دارد که برای نسل جوان با نیازهای ویژه نوشته شده‌اند.

در بخش دوم آن دسته از کتابهای تصویرگری که بتوانند برای استفاده‌های خاص به‌ کار گرفته شوند مورد بررسی قرار گرفته شده‌اند و در بخش آخر به‌ کتابهایی پرداخته شده که نسل جوان با نیازهای ویژه‌ در آنها به‌تصویر درآمده‌اند.

از ایران سه عنوان کتاب از انتشارات شباویز که عبارتند از "من از تو نمی‌ترسم" سروده‌ فریده خلعتبری با تصویرگری جمیله برجسته، "دو دوست" نوشته‌ و تصویرگری ‌شده‌ هدا حدادی و "من هم بازی" سروده‌ فریده خلعتبری با تصویرگری جمیله برجسته به این کاتالوگ راه یافته‌اند.



شعر کتاب "من هم بازی" پیش از این نیز به‌عنوان یکی از بهترین شعرهای مناسب کودکان پیش‌دبستانی در میان بهترینهای جهان جای گرفته بود و در کتابی به ‌نام "دهکده‌ من" به‌چاپ رسیده بوده است.

دفتر بین‌المللی کتاب هر دو سال یکبار از میان تمامی آثار منتشر شده در سراسر جهان کتابهای برتر برای نسل جوان را انتخاب می‌کند و اسامی و مشخصات این کتابها را در کاتالوگی منتشر می‌کند. از میان تمامی کتابهای منتشر شده هر دو سال یکبار نزدیک به 50 عنوان کتاب انتخاب می‌شوند و در این مجموعه جای می‌گیرند.

نمایشگاه کتابهای برگزیده همه ‌ساله به ‌صورت دایمی در اسلو پایتخت نروژ برگزار می‌شود. همزمان با این نمایشگاه، کتابهای برگزیده‌ در نمایشگاههای مختلف ارایه می شوند که از جمله‌ آنها می‌توان به ‌نمایشگاه بولونیا اشاره کرد که کاتالوگ کتابهای برتر جهان برای نخستین بار در این نمایشگاه توزیع می‌شود.