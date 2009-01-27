اختصاص 35 میلیارد ریال به مددجویان بهزیستی گیلان

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این میزان اعتبار 1۲میلیارد ریال برای تحت پوشش قرار دادن افراد و خانواده های پشت نوبت در بهزیستی گیلان اختصاص یافته است.
وی متذکر شد: با اختصاص این مبلغ می توان از سه هزار و ۳۰۰ نفر شامل دو هزار و ۵۰۰ نفر معلول و ۸۰۰ نفر در خانواده بیسرپرست و سرپرست خانوار حمایت مستمر کرد.
کوچکی نژاد اظهار داشت: اختصاص 9 میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برای ساخت ۶۲ واحد مسکونی برای جمعیت هدف بهزیستی گیلان از دیگر مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به این استان است.
این مسئول اختصاص یک میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال برای تکمیل 170خانه نیمه تمام مددجویان و هشت میلیارد ریال برای مناسب سازی یک هزار و 600 منزل مسکونی معلولان از قبیل حمام و سرویس بهداشتی را از دیگر اعتبارات دور دوم سفر ریاست جمهوری به گیلان عنوان کرد.
کوچکی نژاد بیان داشت: در سفر هیئت دولت به استان گیلان سه میلیارد ریال برای ۶۰۰ نفر از نوعروسان خانواده های زیر پوشش بهزیستیاستان به عنوان کمک به تهیه جهیزیه منظور شدهاست.
مدیرکل بهزیستی گیلان یادآور شد: همچنین اختصاص یک میلیارد ریال برای خرید وسایل توانبخشی و کمک توانبخشی برای معلولان تحت پوشش بهزیستی از دیگر اعتبارات در نظر گرفته شده در دور دوم سفر ریاست جمهوری به گیلان است.
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