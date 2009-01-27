اختصاص 35 میلیارد ریال به مددجویان بهزیستی گیلان

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این میزان اعتبار ‪ 1۲ ‬ میلیارد ریال برای تحت پوشش قرار دادن افراد و خانواده های پشت نوبت در بهزیستی گیلان اختصاص یافته است.

وی متذکر شد: با اختصاص این مبلغ می‌ توان از سه هزار و ‪ ۳۰۰ ‬ نفر شامل دو هزار و ‪ ۵۰۰ ‬ نفر معلول و ‪ ۸۰۰ ‬ نفر در خانواده بی‌سرپرست و سرپرست خانوار حمایت مستمر کرد.

کوچکی نژاد اظهار داشت: اختصاص 9 میلیارد و ‪ ۳۰۰ ‬ میلیون ریال برای ساخت ‪ ۶۲ ‬ واحد مسکونی برای جمعیت هدف بهزیستی گیلان از دیگر مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به این استان است.

این مسئول اختصاص یک میلیارد و ‪ ۷۰۰ ‬ میلیون ریال برای تکمیل 170‬ خانه نیمه تمام مددجویان و هشت میلیارد ریال برای مناسب‌ سازی یک هزار و 600 منزل مسکونی معلولان از قبیل حمام و سرویس بهداشتی را از دیگر اعتبارات دور دوم سفر ریاست جمهوری به گیلان عنوان کرد.

کوچکی نژاد بیان داشت: در سفر هیئت دولت به استان گیلان سه میلیارد ریال برای ‪ ۶۰۰ ‬ نفر از نوعروسان خانواده های زیر پوشش بهزیستی‌استان به عنوان کمک به تهیه جهیزیه منظور شده‌است.

مدیرکل بهزیستی گیلان یادآور شد: همچنین اختصاص یک میلیارد ریال برای خرید وسایل توانبخشی و کمک توانبخشی برای معلولان تحت پوشش بهزیستی از دیگر اعتبارات در نظر گرفته شده در دور دوم سفر ریاست جمهوری به گیلان است.