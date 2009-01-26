به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر مصطفی عباسی مقدم ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح عملکرد، اقدامات و فعالیتهای دانشگاه پیام نور استان قم اظهار داشت: با هماهنگیهای صورت گرفته و استفاده از مشاورین لایق برنامه پنج ساله دانشگاه پیام نور قم در حال تدوین است.
وی افزود: در این برنامه مدون که با محوریت توسعه و غنای علمی و فرهنگی دانشگاه خواهد بود به اصلاح و ارتقاء سطح ساختار سازمانی در ابعاد مختلف دانشگاه نیز توجه خواهد شد.
رئیس دانشگاه پیام نور قم در ادامه سخنان خود، اواخر سال آینده را زمان افتتاح پروژه فاز یک این دانشگاه در پردیسان ذکر کرد و گفت: با مساعدت سازمان مرکزی پیام نور اخیراً یک میلیارد و 500 هزار تومان جهت تکمیل فاز اول دانشگاه پیام نور در منطقه پردیسان اختصاص داده شد، همچنین مقرر شد یک میلیارد تومان دیگر نیز از منابع استانی جهت تکمیل این ساختمان جذب کنیم.
عباسی مقدم با اشاره به فواید و مزایای متعدد انتقال ساختمان این دانشگاه به منطقه پردیسان تأکید کرد: اگر حمایتهای استانی به میزان حمایتهای سازمان مرکزی پیام نور باشد اواخر سال آینده فاز اول پروژه پردیسان به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار همکاری شهرداری در خصوص ساماندهی وضعیت مبادی ورودی ساختمان شماره 3 دانشگاه پیام نور شده و گفت: امیدواریم شهرداری در این زمینه مساعدت کند تا تردد و رفت و آمد دانشجویان و شهروندان با مشکل مواجه نشود.
عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان از پیشبینی برگزاری 10 برنامه جهت گرامیداشت دهه فجر توسط دانشجویان و پرسنل دانشگاه پیام نور خبر داد و افزود: برگزاری مسابقات متعدد علمی، فرهنگی، ورزشی، سخنرانی یکی از شخصیتهای کشوری در جمع دانشجویان، راه اندازی ایستگاه صلواتی در دانشگاه، برپایی نمایشگاه قلب انقلاب، توزیع بروشور روز شمار انقلاب و... از جمله مهمترین برنامههایی است که توسط دانشجویان پیام نور در ایام خجسته دهه فجر به اجرا در خواهد آمد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور استان قم از تدوین برنامه پنج ساله این دانشگاه با محوریت توسعه علمی و فرهنگی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر مصطفی عباسی مقدم ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح عملکرد، اقدامات و فعالیتهای دانشگاه پیام نور استان قم اظهار داشت: با هماهنگیهای صورت گرفته و استفاده از مشاورین لایق برنامه پنج ساله دانشگاه پیام نور قم در حال تدوین است.
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