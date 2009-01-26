به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر مصطفی عباسی مقدم ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح عملکرد، اقدامات و فعالیت‌های ‏دانشگاه ‏پیام نور استان قم اظهار داشت: با هماهنگی‌های صورت گرفته و استفاده از مشاورین لایق برنامه پنج ساله دانشگاه ‏پیام نور قم در ‏حال تدوین است.‏



وی افزود: در این برنامه مدون که با محوریت توسعه و غنای علمی و فرهنگی دانشگاه خواهد بود به اصلاح و ‏ارتقاء سطح ساختار سازمانی در ‏ابعاد مختلف دانشگاه نیز توجه خواهد شد.‏



رئیس دانشگاه پیام نور قم در ادامه سخنان خود، اواخر سال آینده را زمان افتتاح پروژه فاز یک این دانشگاه در ‏پردیسان ذکر کرد و گفت: با ‏مساعدت سازمان مرکزی پیام نور اخیراً یک میلیارد و 500 هزار تومان جهت تکمیل ‏فاز اول دانشگاه پیام نور در منطقه پردیسان اختصاص ‏داده شد، همچنین مقرر شد یک میلیارد تومان دیگر نیز از ‏منابع استانی جهت تکمیل این ساختمان جذب کنیم.‏



عباسی مقدم با اشاره به فواید و مزایای متعدد انتقال ساختمان این دانشگاه به منطقه پردیسان تأکید کرد: اگر ‏حمایت‌های استانی به میزان ‏حمایت‌های سازمان مرکزی پیام نور باشد اواخر سال آینده فاز اول پروژه پردیسان به ‏بهره‌برداری خواهد رسید.‏



وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار همکاری شهرداری در خصوص ساماندهی وضعیت مبادی ورودی ‏ساختمان شماره 3 دانشگاه پیام ‏نور شده و گفت: امیدواریم شهرداری در این زمینه مساعدت کند تا تردد و رفت و ‏آمد دانشجویان و شهروندان با مشکل مواجه نشود.‏



عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان از پیش‌بینی برگزاری 10 برنامه جهت گرامیداشت دهه فجر توسط دانشجویان و ‏پرسنل دانشگاه پیام نور ‏خبر داد و افزود: برگزاری مسابقات متعدد علمی، فرهنگی، ورزشی، سخنرانی یکی از ‏شخصیت‌های کشوری در جمع دانشجویان، راه اندازی ‏ایستگاه صلواتی در دانشگاه، بر‌پایی نمایشگاه قلب انقلاب، ‏توزیع بروشور روز شمار انقلاب و... از جمله مهمترین برنامه‌هایی است که توسط ‏دانشجویان پیام نور در ایام ‏خجسته دهه فجر به اجرا در خواهد آمد.‏