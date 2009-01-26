اعطای جایزه ویژه دکتر هادوی/ تقدیر فرهنگستان علوم پزشکی از پژوهشگران برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر سال 87 روز چهارشنبه 9 بهمن ماه جاری در محل فرهنگستان علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

دکتر رضا ملک زاده - معاون پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر با متفاوت خواندن شیوه انتخاب پژوهشگران برتر در این جشنواره با سایر جشنواره های مرسوم در کشور یادآور شد: در جشنواره های پژوهشی کشور شیوه شرکت محققان و پژوهشگران به صورت ثبت نامی است اما در جشنواره پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی شیوه انتخابی است.

ملک زاده خاطرنشان کرد: داوران برجسته فرهنگستان علوم پزشکی، محققان برگزیده را از میان پژوهشگران کشور که مقالات ویژه ای را در مجلاتی به چاپ رسانده اند و با معیارهای مورد نظر فرهنگستان مطابقت دارد انتخاب می کنند.

به گزارش مهر، استاد دکتر نورالدین هادوی عضو افتخاری فرهنگستان علوم پزشکی کشور تمام اندوخته خود را که معادل یک هزار سکه طلا بود را به منظور تجلیل از علم و دانش به فرهنگستان اعطا کرد و جایزه پژوهشی فرهنگستان به نام دکتر هادوی نامگذاری شده است. انتخاب پژوهش برتر علوم پزشکی کشور بر اساس معیارهای علم سنجی توسط فرهنگستان و بر اساس بند 5 ماده 2 اساسنامه انجام می گیرد.