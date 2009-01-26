همایش پیاده روی 25 بهمن ماه در یزد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عبدالرسول دوران، ظهر امروز در نشست هماهنگی مسئولان دستگاههای مختلف استان یزد برای برگزاری این برنامه اظهار داشت: این همایش قرار است در ساعت 9 صبح روز 25 بهمن ماه سال جاری از میدان آزادی شهر یزد تا میدان امیرچخماق برگزار شود.

وی از تشکیل کمیته های اطلاع رسانی و تبلیغات، پشتیبانی، تامین و برگزاری مراسم در این راستا خبر داد و افزود: کمیته های یاد شده به ترتیب با محوریت صدا و سیما، معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری، فرمانداری و اداره کل تربیت بدنی استان یزد، مقدمات برگزاری مطلوب این همایش را مهیا کنند.

دوران همچنین خواستار اطلاع رسانی گسترده از سوی رسانه ها و اداره کل تربیت بدنی یزد جهت شرکت اقشار مختلف مردم در همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در یزد شد.

در این نشست، مسئولان دستگاههای مختلف استان نظرات و پیشنهادات خود را جهت برگزاری باشکوه همایش یاد شده ارائه کردند.