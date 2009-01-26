به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر که اختصاص به دانشجویان دارد با استقبال گرم جوانان همراه است. صف علاقمندان در خیابان‌های اطراف سینما فلسطین دیده می‌شود و تا میانه‌های خیابان صبای شمالی کشیده شده است. با وجود ازدحام و شلوغی، بی‌نظمی در صف دیده نمی‌شود.

تعداد دانشجویان پسر بیش از دانشجویان دختر است. دخترها در جمع‌های چند نفری برنامه‌ سینماها و بروشورها را می‌خوانند. یکی از پسرها که از 12 شب قبل برای شروع پیش‌فروش انتظار کشیده می‌گوید: دیشب در خودرو خوابیدیم تا صبح زود بتوانیم وارد سینما شویم. خیابان‌های اطراف پر بود از خودروهایی که سرنشینان آنها می‌خواستند صبح در صف سینما فلسطین باشند.

او ادامه می‌دهد: با اینکه از دیشب مقابل سینما بودم، ساعت 12 نوبتم شد و شماره‌ 355 به من رسید. بخشی از جذابیت جشنواره برای ما عاشقان سینما همین ماجراها است. البته اگر سیستم خرید بلیت جشنواره مکانیزه می‌شد افراد در سرمای زمستان مجبور نمی‌شدند ساعت‌ها انتظار بکشند. این امکان برای همه فراهم نیست و گروهی امکان پیش‌خرید را از دست می‌دهند.

دختری جوان که همراه سه دوستش از شش صبح در صف بوده می‌گوید: شماره من 334 است و ساعت 11 توانستم وارد سینما فلسطین شوم. سال‌های قبل هم شرایط همینطور بود و چیزی تغییر نکرده است. پسرها به راحتی می‌توانند از شب قبل یا اوایل صبح در صف نوبت بگیرند، اما برای دخترها این امکان وجود ندارد. کاش برای پیش‌فروش این مسائل در نظر گرفته می‌شد.

او از برخورد مناسب مسئولان فروش بلیت و ارائه اطلاعات درباره سینماها و فیلم‌ها اظهار رضایت می‌کند. دو دختر جوان با شماره 287 مدتی کوتاه در صف بوده‌اند. یکی از آنها می‌گوید که یک "آشنا" امکان ورود آنها را به سالن فراهم کرده و زمان زیادی در صف نبوده‌اند.

خانمی میانسال با دخترانش از ساعت پنج در صف بوده و ساعت 12 با شماره 346 وارد سالن سینما شده است. وی می‌گوید: در حالی که بعضی از سالن‌ها برنامه‌ریزی خاصی برای فروش بلیت دارند انتظار می‌رود در جشنواره فیلم فجر هم فروش بلیت شکل حرفه‌ای بگیرد. این ازدحام و بی‌نظمی برای جشنواره‌ای سالیانه غیر طبیعی است و باید برای آن فکری کرد.

طبقات مختلف سینما فلسطین مملو از جمعیت است و بیرون سینما فلسطین هم جوانان انتظار می‌کشند تا با رسیدن نوبتشان وارد سالن شوند. ساعت 13 بلیت سینماهای فرهنگ، آزادی نوبت چهارم و ماندانا تمام شده است. پیش‌فروش بلیت برای دانشجویان تا ساعت 21 ادامه دارد.