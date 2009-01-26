توجه به مدرسه عمق استراتژی انجمن اولیاء و مربیان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوالفضل خادمیان بعد از ظهر دوشنبه در نشست کمیته کاری منطقه 2 کشوری انجمن اولیاء و مربیان در باشگاه فرهنگیان گرگان افزود: شروع کار انسانها در خانواده بوده از این رو باید کارکرد خانواده شناسایی و به مقوله تربیت کودکان بها یبیشتری دیده شود.

وی اظهار داشت: همه انسانها به تشکیل خانواده علاقمند هستند و تشکیل این نهاد مقدس فراتر از مسائل انسانی بوده و ریشه در فضائل معنوی دارد.

به تاکید خادمیان، برای توسعه آموزش و پرورش تعامل و همکاری بیشتر اولیاء و مربیان ضروری بوده و خانواده ها با تعامل بیشتر در فرایند پویایی مدرسه مشارکت کنند.

عیسی پایین محلی رئیس سازمان آموزش وپرورش گلستان نیز گفت: تشکیل خانواده پویا، موجب تحکیم جامعه می شود زیرا خانواده به عنوان یک نهاد مقدس در ساختار جامعه رکن مهمی به شمار می آید.

وی افزود: خانواده درآموزش فضایل و کمالات به فرزندان در جامعه نقش اساسی دارد و تشکیل خانواده پویا، بی بندباری و مفاسد را در کاهش می دهد.

شماری از کارشناس مسئولان انجمن اولیاء ومربیان منطقه 2کشوری از استانهای گلستان، مازندران، سمنان، شهرستانهای تهران، خراسانهای رضوی شمالی و جنوبی و سیستان و بلوچستان در این همایش شرکت داشتند.



