نتیجه روش فعلی تفریغ بودجه تولید تخلف است

به گزارش خبرنگارمهر، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات، بعد از ظهر امروز درادامه نشست خبری در محل این دیوان اظهار داشت : تفریغ بودجه و موضوعات مربوط به آن یکی از مسائل اصلی و وظایف مهم دیوان است. اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات را موظف به تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس ، اعلام نظر درباره آن و اعلام عمومی تفریغ به مردم می نماید.

وی افزود: درتفریغ بودجه درباره تمامی هزینه هایی که درقالب بودجه های سنواتی انجام می شود،"حسابرسی مالی"و" حسابرسی رعایت" از سوی دیوان محاسبات صورت می گیرد. بنابراین تمامی اسناد و صورتحساب ها ،فعالیت های مالی و اقتصادی دولت را دیوان در قالب بودجه سالیانه، بررسی می کند و مبنای بررسی‌ها همان داده های دستگاهها به دیوان محاسبات است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه بعد از حسابرسی دیوان، تحلیل داده ها، تطبیق آن با احکام و صحت و سقم موضوعات در هیئت عمومی دیوان- که هم بعد حقوقی هم بعد قضائی و هم جنبه فنی و حسابداری در آن جمع شده است- به رای گذاشته می شود، تصریح کرد: تفریغ می تواند بر عملکرد مالی دستگاههای قوای سه گانه و یا دستگاههایی که به نحوی از انحاء ازبودجه استفاده می کنند، صورت بگیرد.

تفریغ در بعد مالی و نظارتی ، برای مجلس دارای اهمیت است و می تواند مبنایی برای تدوین بودجه سال بعد باشد. البته ضعف و قوت بودجه دولت را هم مشخص می کند.

وی ادامه داد: برخی نارضایتی ها از نحوه، زمان، شکل و محتوای ارائه تفریغ در گذشته وجود داشته و تفریغ معمولا در موعد مقرر به مجلس ارائه نمی شد و اگر هم تفریغ در زمان تعیین شده به مجلس داده می شد، آن زمانی بود که بودجه سال آینده بسته شده بود.

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به تلاش شبانه روزی همکاران خود برای ارائه تفریغ قبل از بستن بودجه از سوی مجلس اعلام کرد: امسال برای اولین بار دیوان محاسبات توانست قبل از ارائه لایحه بودجه دولت، تفریغ بودجه سال گذشته را به مجلس بدهد؛ یعنی این کار 55 روز زودتر از موعد مقرر از سوی دیوان محاسبات انجام شده است.

وی به تلاش دیوان محاسبات برای رفع ضعف تفریغ در شکل آن اظهار داشت: امسال تلاش کردیم که تبصره های تفریغ که بخش مهمی ازآن را تشکیل می دهد، به صورت اولویت بندی وخلاصه شده و درموعد مقرر به مجلس ارائه شود. البته دیوان محاسبات در کنار ارائه تفریغ جمع بندی های خود را هم به مجلس ارائه می دهد.

وی درمورد حجم تخلفاتی که ازسوی دیوان محاسبات بررسی می شود وایجاد شبهه کثرت تخلف گفت: حجم تخلفات و تعداد فراوان پرونده ها بر می گردد به روش بررسی دیوان محاسبات که بعد از انجام عملیات مالی صورت می گیرد و ما نیز بر اساس قانون موظفیم اگر تخلفی صورت گرفته باشد، فقط مدیر را به دادسرا ارجاع دهیم که مطمئنا این موضوع مورد نظر قانونگذار صالح هم نیست و نتیجه ادامه آن تولید تخلف است.

رحمانی فضلی تاکید کرد که باید تلاش کنیم همراه مدیران و مسئولان کار را به صورت آنلاین و از طریق روشهای الکترونیکی دنبال کنیم و درصورت مشاهده تخلف همانجا موضوع از طریق دیوان محاسبات بررسی گردد. البته خوشبختانه با انجام روشهای اینچنینی امسال حدود هزار پرونده از حجم پرونده های دیوان محاسبات کاهش پیدا کرده است.

وی درباره تشکیل پرونده های تخلف افزود: تاکنون 833 پرونده تشکیل شده که 243 دادخواست در این رابطه تنظیم شده و 9 هزار و 356 میلیارد ریال مبلغ تخلف و ضرر و زیان تعیین شده است. همچنین قرارهای صادر شده در هیئت های مستشاری 84 مورد است و تعداد کل آرا صادر شده در این زمینه 412 مورد بوده و مبلغ ضرر و زیان تعیین شده 367 هزار میلیارد ریال بوده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: 179 هزار یورو و 102 میلیون دلار در پرونده های یاد شده مبلغ ضرر و زیان تعیین شده است. همچنین تعداد قرارهای صادر شده در محکمه 182 مورد بوده و تعداد کل آرا صادر شده امسال 172 مورد بوده و مبلغ ضرر و زیان در زمان اعلام رای 305 میلیارد و 707 میلیون ریال بوده است. از سویی تعداد کل پرونده های مختومه 847 مورد بوده است.

وی با بیان این که انتظار ما از قوا و دولت این است که در انجام هزینه ها دقت، کارشناسی و نظارت لازم به طور حتم صورت بگیرد، گفت: این موضوع جز از طریق تقویت کنترل داخلی دستگاهها امکانپذیر نیست که امیدواریم با اتصال همزمان 2 هزار نقطه درآمد به دیوان، این امر حاصل شود.