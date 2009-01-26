بازرگانان پل ارتباطی میان ایران با سایر کشورها هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر مطبوعاتی سفارت ایران در بحرین، امیرعبداللهیان گفت: برگزاری نمایشگاههای تولیدات ایران در دیگر کشورهای دنیا، نقش بسزائی در شناخت بیشتر تجار و بازرگانان دو کشور از تولیدات یکدیگر دارد، چراکه تجار و بازرگانان به عنوان پلهای ارتباطی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دو کشور به شمار می روند.

سفیر ایران در بحرین افزود: نمایشگاه بین المللی بحرین که به نمایشگاه پاییزه این کشور معروف است در مساحتی بالغ بر 14 هزار مترمربع و با حضور 500 شرکت از 25 کشور دوم بهمن ماه افتتاح شده و به مدت 10 روز ادامه دارد.

گفتنی است، این نمایشگاه از بیست سال پیش تاکنون به طور سالیانه برگزار می شود و شرکتها، تجار و بازرگانانی از استانهای مختلف کشورمان از جمله خراسان، فارس، اصفهان، آذربایجان در آن حضور دارند که در آن تولیداتی در زمینه های مختلف از جمله انواع موادغذایی، خشکبار، فرش و صنایع دستی، لوازم و مصالح ساختمانی و سایر تولیدات را عرضه می کنند.

همچنین در این نشست، تجار و بازرگانان ایرانی ضمن تشریح فعالیتهای خود در این نمایشگاه، برخی از مشکلات مربوط به صادرات کالا و محصولات خود را مطرح کردند که می توان از جمله آن به عدم تخصیص یارانه مناسب صادرات که از عمده ترین مسائل مورد توجه بازرگانان است، اشاره کرد.