  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۳۰

سفیر ایران در بحرین:

بازرگانان پل ارتباطی میان ایران با سایر کشورها هستند

بازرگانان پل ارتباطی میان ایران با سایر کشورها هستند

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین، بازرگانان ایرانی را پل ارتباطی میان ایران با سایر کشورهای دنیا عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر مطبوعاتی سفارت ایران در بحرین، امیرعبداللهیان گفت: برگزاری نمایشگاههای تولیدات ایران در دیگر کشورهای دنیا، نقش بسزائی در شناخت بیشتر تجار و بازرگانان دو کشور از تولیدات یکدیگر دارد، چراکه تجار و بازرگانان به عنوان پلهای ارتباطی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دو کشور به شمار می روند.

سفیر ایران در بحرین افزود: نمایشگاه بین المللی بحرین که به نمایشگاه پاییزه این کشور معروف است در مساحتی بالغ بر 14 هزار مترمربع و با حضور 500 شرکت از 25 کشور دوم بهمن ماه افتتاح شده و به مدت 10 روز ادامه دارد.

گفتنی است، این نمایشگاه از بیست سال پیش تاکنون به طور سالیانه برگزار می شود و شرکتها، تجار و بازرگانانی از استانهای مختلف کشورمان از جمله خراسان، فارس، اصفهان، آذربایجان در آن حضور دارند که در آن تولیداتی در زمینه های مختلف از جمله انواع موادغذایی، خشکبار، فرش و صنایع دستی، لوازم و مصالح ساختمانی و سایر تولیدات را عرضه می کنند.

همچنین در این نشست، تجار و بازرگانان ایرانی ضمن تشریح فعالیتهای خود در این نمایشگاه، برخی از مشکلات مربوط به صادرات کالا و محصولات خود را مطرح کردند که می توان از جمله آن به عدم تخصیص یارانه مناسب صادرات که از عمده ترین مسائل مورد توجه بازرگانان است، اشاره کرد.

کد مطلب 823334

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها