کل سهمیه خراسان رضوی از اعتبارات خشکسالی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمدمهدی مروج الشریعه ظهر امروز در کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی استان با اشاره به اختصاص دو هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار از صندوق ذخیره ارزی برای مقابله با خشکسالی و سرمازدگی، افزود: این میزان اعتبار به استانهایی که در زمینه های خشکسالی و سرمازدگی خسارت دیده اند، اختصاص یافته و 100 درصد سهمیه خراسان رضوی در اختیار قرار گرفته است.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی با اشاره به منطقه ویژه اقتصادی سرخس به عنوان یکی از دستورات جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی استان گفت: وجود زیرساخت های مناسب در حوزه اقتصادی و تولیدی در سرخس، امتیاز این منطقه نسبت به سایر مناطق ویژه اقتصادی کشور است.

مروج الشریعه تصریح کرد: وجود حمل و نقل ریلی و هوایی ویژگی منحصر به فرد منطقه ویژه اقتصادی سرخس است ضمن اینکه منابع غنی انرژی نیز از دیگر مزیت های این منطقه نسبت به دیگر مناطق ویژه اقتصادی در کشور است.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: موضوع کریدور انرژی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس به عنوان اساسی ترین بازوی کریدور فناوری استان محسوب می شود که تاثیرگذاری بالایی خواهد داشت.

مروج الشریعه گفت: اکتشافات نفت و گاز سرخس- درگز - کلات در حال انجام است.

وی در ادامه افزود: حضور بخش خصوصی در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان از مزیت های این کارگروه است و اصلی ترین بخش های استان در این کارگروه نقش دارند که می توانند در چرخه تولید و اقتصاد نقش موثری ایفا کنند.

در ادامه این جلسه حسین علی پور مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس به مزایای این منطقه اشاره کرد و گفت: این مزیت ها استقبال خوب سرمایه گذاران خارجی را در پی داشته است.

وی میزان سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس را سه هزار و 700 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از این میزان 700 میلیارد ریال توسط آستان قدس رضوی و سه هزار میلیارد ریال توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری انجام شده است.

در این جلسه غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان رضوی، استان را نیازمند گمرگ هوایی دانست و گفت: با توجه به حجم بالای پروازها و تجارت نیاز به گمرگ هوایی محسوس است.

محمد اسماعیل نیا رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با اشاره به کاهش میزان بارندگی ها نسبت به سال گذشته، افزود: در سال جاری در محصولات زراعی 26 درصد کاهش و در محصولات باغی 67 درصد کاهش داشته ایم.

اسماعیل نیا ایجاد مجتمع های گلخانه ای را راه حلی برای کنترل بحران کم آبی عنوان کرد و افزود: برای تجهیز و تکمیل گلخانه ها سه میلیارد تومان نیاز است که توجه کارگروه اقتصادی و امور تولیدی را می طلبد.

وی از آغاز فعالیت های سازمان جهاد کشاورزی برای کم کردن آسیب های خشکسالی و سرمازدگی خبر داد و گفت: پیشنهاد می شود مدیریت ریسک، جایگزین مدیریت بحران شود که این موضوع اهتمام ملی و استانی را می طلبد.

در پایان این جلسه پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان رضوی مبنی بر اختصاص اعتبار به احداث گمرک هوایی در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد با موافقت اعضا تصویب شد.