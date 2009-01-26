دستگاه جریان سنج "فلومتر" در شبکه توزیع آب کرج نصب شد

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: این دستگاه، میزان هدر روی واقعی آب در شبکه توزیع را مشخص می کند و استفاده از آن در نهایت موجب بهره برداری بهینه از شبکه توزیع آب می شود.

یوسف مدیرروستا ادامه داد: با اندازه گیری مصرف آب در هنگام شب و بررسی میزان مصرف روزانه توسط این دستگاه با احتساب میزان نشت اجنتاب ناپذیر، می توان وضعیت شبکه در هر لحظه از زمان را مورد بررسی قرار داد و هدرروی احتمالی آب به واسطه شکستگی و نشتهای پنهان را شناسایی کرد.

وی افزود: تاکنون 20 دستگاه جریان سنج توسط شرکت آبفای غرب استان تهران خریداری شده که بتدریج روی تمام خروجیهای مخازن که زون فشاری مشخصی دارند، نصب خواهد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: قیمت هر یک از این دستگاهها 80 میلیون ریال است.

شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران وظیفه تامین آب شرب بیش از 280 هزار مشترک را در این منطقه برعهده دارد.