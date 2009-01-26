جذب 311 سرباز معلم در آموزش و پرورش مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه آموزش و پرورش استان در ساری اظهار داشت: این سازمان به منظور پوشش تحصیلی در مناطق محروم و صعب العبور از بین دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس رشته های مورد نیاز 211 سرباز معلم برای سال تحصیلی 89-88 جذب می کند.

وی خاطر نشان کرد: مشمولان دارای دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و کسر خدمت اولیه که تاریخ اعزامشان اول اردیبهشت، اول تیر و اول شهریور ماه 88 است جهت ثبت نام تا 23 بهمن ماه سال جاری به ادارات آموزش و پرورش محل سکونت خود مراجعه نمایند .

به گفته فیاضی، داوطلبان به منظور پذیرش یا عدم پذیرش در مرحله شهرستانی باید روز شنبه 24 بهمن ماه جاری به ادارات آموزش و پرورش محل سکونت خود مراجعه نمایند و در صورت تاخیر دریافت برگ اعزام از سوی داوطلب، آموزش و پرورش هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

فیاضی گفت: مشمولان داوطلب جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه جذب سرباز معلم به ادارات آموزش و پرورش محل سکونت خود مراجعه نمایند.

