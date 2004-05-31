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۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۹:۱۰

با وصيت نامه امام (ره) در پانزدهمين سال فراق (5)

اينجانب هيچگاه نگفته و نمي گويم كه امروز در اين جمهوري به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل مي شود

اينجانب هيچگاه نگفته و نمي گويم كه امروز در اين جمهوري به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل مي شود

من با جرات مدعي هستم كه ملت ايران و توده ميليوني آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صل الله عليه و آله و كوفه و عراق در عهد اميرالمومنين و حسين بن علي صلوات الله و سلامه عليهما مي باشند

گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر : در آستانه پانزدهمين سالگرد ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، مروري هرچند كوتاه و گذرا بر وصيت نامه سياسي الهي حضرت امام (ره) شايد ما را به او نزديكتر كند . به راستي چقدر به وصيت او عمل كرده ايم ؟!

اينجانب هيچگاه نگفته و نمي گويم كه امروز در اين جمهوري به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل مي شود و اشخاصي از روي جهالت و عقده و بي انضباطي بر خلاف مقررات اسلام عمل نميكنند ، لكن عرض مي كنم كه قوه مقننه و قضائيه و اجرائيه با زحمات جان فرسا كوشش در اسلامي كردن اين كشور مي كنند و ملت ده ها ميليوني نيز طرفدار و مددكار آنان هستند و اگر اين اقليت اشكال تراش و كارشكن به كمك بشتابند تحقق اين آمال آسان تر و سريع تر خواهد بود و اگر خداي نخواسته اينان به خود نيايند ، چون توده مليوني بيدار شده و متوجه مسائل است و در صحنه حاضر است آمال انساني اسلامي به خواست خداوند متعال جامه عمل بطور چشم گير خواهد پوشيد و كجروان و اشكال تراشان در مقابل اين سيل خروشان نخواهند توانست مقاومت كنند .

من با جرات مدعي هستم كه ملت ايران و توده ميليوني آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صل الله عليه و آله و كوفه و عراق در عهد اميرالمومنين و حسين بن علي صلوات الله و سلامه عليهما مي باشند . . .

 

کد مطلب 82340

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