اهدای 75 هزار جلد کتاب به مساجد استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، هادی فیض منش عصر امروز در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: علاوه بر کتابهای اهدایی210 قفسه کتاب در قالب قفسه بازبه مساجد و360 قفسه به کتابخانه ها اهدا شده است.

فیض منش با اشاره به کمکهای نقدی کانون به فعالیتهای فرهنگی مساجد افزود: در سال جاری 500 میلیون ریال نقدینگی جهت فعالیتهای فرهنگی و هنری مساجد اختصاص داده شده است که در مقایسه با مدت مشابه 100 در صد افزایش داشته است.

فیض منش با اشاره به نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی ایران تصریح کرد:مهمترین و تاثیرگذارترین نهاد وارگان در دوره های مختلف وهمچنین در به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی کشور مساجد بوده اند.

وی با تاکید بر اینکه امروز مساجد در همه عرصه ها تاثیر گذارهستند، افزود: مساجد نقش تعیین کننده وسازنده در حوزه فرهنگی وهنری دارند وبه عنوان پناهگاه جوانان در مقابل شبکه های مخرب ماهواه ای غربی محسوب می شود.

مسئول نظارت بر کانون هاو مساجد استان همدان با اشاره به تعداد مراکز فرهنگی و کانونهای مساجد خاطر نشان کرد: در حال حاضر 170 کانون فرهنگی وهنری در استان همدان فعال است که این تعداد تا پایان سال به 200 مرکز خواهد رسید.

فیض منش در ادامه از تخصصی شدن فعالیت کانونهای مساجد خبر دادو افزود: یکی از برنامه های امسال تخصصی کردن نوع فعالیتهای کانونها بود که تاکنون 8 کانون فرهنگی در رشته های مختلف به صورت تخصصی فعالیت می کنند.

وی خاطر نشان کرد: از مهمترین برنامه های کانون مساجد همدان آموزش 500 فعال فرهنگی است.

این مقام مسئول تصریح کرد: از دیگر برنامه های کانون می توان به برگزاری جشنواره نمایش و نیایش و نشست فرزندان انتظار به عنوان میزبان در غرب کشور اشاره کرد.

مسئول کانونها ومساجد استان همدان با اشاره به مهمترین برنامه های آینده کانونها افزود: سال آینده نخستین جشنواره چهره های ماندگار مساجد سراسر کشور در استان همدان برگزار خواهد شد و همچنین طرح ارتباط با مساجد جهان اسلام برای اولین بار در استان از دیگر برنامه های کانون مساجد محسوب می شود.