بودجه 300 میلیارد ریالی سال آینده شهرداری به شورای شهر زنجان رفت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد عزیزی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران به بودجه 300 میلیارد ریالی سال آینده شهرداری زنجان اشاره کرد و افزود: از میزان 55 درصد در قالب بودجه عمرانی و 45 درصد در قالب بودجه جاری در نظر گرفته شده است.

شهردار زنجان افزود: با توجه به تاکیدات جناب استاندار و رئیس شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص اتمام پروژه پل روگذر (صدف) حضرت ولیعصر (عج) در مدت یکسال، حدود 40 میلیارد ریال برای احداث و اتمام این پل تعیین و مابقی نیز در قالب آسفالت، جدول گذاری و معابر شهری هزینه خواهد شد.

وی افزود: در بودجه سال آینده برای اولین بار در تاریخ شهرداری زنجان، بودجه مستقلی برای مساعدت به امور عمران مساجد و پایگاه‌های بسیج در نظر گرفته شده است.

عزیزی ادامه داد: معتقدم باید به مساجد که پایگاه اصلی انقلاب و نیز پایگاه‌های بسیج که از استوانه‌ها و یادگاران حضرت امام (ره) می باشد، توجه اساسی شود.

شهردار زنجان افزود: برای حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی نیز اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده که در راستای معنویت و شادی جامعه هزینه خواهد شد.

وی گفت: بودجه سازمان‌های شهرداری نیز در هفته جاری تقدیم شورای اسلامی شهر زنجان خواهد شد.