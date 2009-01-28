مطبوعات طنز کشور از فقدان طنز پردازان باتجربه رنج می برند

علیرضا خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود:عدم حضور طنزپردازان و کاریکاتوریستهای قوی در بخش مطبوعات طنز باعث افت کاری این رسالت و به وجود نیامدن فضای قابل تامل طنزنگرانه در کشور شده است.

وی با اشاره به محبوبیت ماهنامه طنز گل آقا در بین فرد فرد جامعه ایرانی در دهه 60 و 70 اظهار داشت: این محبوبیت و همه پسندی تنها در گروی کار حرفه ای این نشریه و کادر تحریریه آن بوده است.

این کارشناس طنز مطبوعاتی، مجله طنز را ابزاری برای بیان مسائل و دیدگاه های انتقادی دانست و ابراز داشت: با این حال نباید از این ابزار به عنوان وسیله انتقام گیری و افشاگریهای بی مورد استفاده کرد.

وی عدم حمایت جدی مسئولان فرهنگی کشور از مقوله طنز مطبوعاتی را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد و متذکر شد: در حال حاضر نقدهای بسیار تندی در برخی از جراید و رسانه ها مطرح می شود که اگر این قضیه به صورت طنز وارد مطبوعات شود اثرات لطیف و متعادلی بر روی افکار جامعه خواهد داشت.

خاکپور در خصوص ویژگیهای طنز و کاریکاتور نیز یادآور شد: به دلیل عدم امکان بیان بسیاری از مسائل اجتماعی با زبان جدی، طنز به عنوان پایگاهی لطیف و ملایم می تواند وارد عمل شود.

وی تشریح کرد: همچنین مسئولان استانی و شهری نیز با وجود تاکیدات بسیار از سوی پایتخت توجه بسیار کمی به نشریات طنز دارند.

مدیر مسئول ماهنامه طنز "بچه مشد" در مورد این ویژه نامه نیز گفت: ماهنامه طنز بچه مشهد با رویکرد بیان مشکلات و مسائل مردم با بیان شیرین و بدون تنش در قالب طنز و کاریکاتور از حدود چهار سال پیش وارد عرصه مطبوعات شد.

وی این نشریه را تنها نشریه طنز خارج از پایتخت ذکر کرد و اذعان داشت: در حال حاضر این ماهنامه طنز با دارا بودن بیش از 30 نویسنده و کاریکاتوریست فعال 32 شماره ویژه نامه طنز را به چاپ رسانیده است.

نشریه طنز "بچه مشد" به صورت ماهنامه و دو ماهنامه با تیراژ شش هزار نسخه و در قطع ویژه پالتویی بزرگ و کیفیت و گلاسه رنگی از طریق باجه های مطبوعات و بچه های کار به دست شهروندان مشهدی وسایر نقاط ایران می رسد.