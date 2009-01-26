کمیته انضباطی تاکسیرانی شیراز 37 پرونده رانندگان متخلف را بررسی کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در جلسه رسیدگی این کمیته اکثر شکایتهای از سوی سازمان تاکسرانی و مسافران در رابطه با مواردی نظیر دریافت کرایه اضافه تر از مصوبات شورای اسلامی شهر، امتناع از سوار کردن مسافرین، خودداری از نصب برچسب کرایه های مصوب شورای شهر در خودرو، برخورد بد راننده با مسافرین و... بود.

حضور خبرنگاران در جلسه کمیته انضباطی تاکسیرانی شیراز یکی از دستاوردهایی بود که چندی پیش طی برگزاری میزگرد رسانه ای مشکلات طرح ساماندهی سرویس مدارس نسبت به آن تصمیماتی اتخاذ شد.

مهدی خانی عضو شورای شهر شیراز در جلسه کمیته انضباطی مذکور با اشاره به پرونده های مورد رسیدگی این هفته کمیته گفت: بسیاری از پرونده ها در حوزه عدم نصب برچسب کرایه ها در شیشه خودرو بود که در این خصوص باید گفت طبق قوانین تمام رانندگان خودرو باید تعرفه ها را از سازمان تاکسیرانی دریافت و در خودروی خود نصب کنند و در صورت خودداری از این روند به طور حتم مشمول اعمال قانون می شوند.

وی با اشاره به موضوع برخی از پرونده ها در خصوص اضافه دریافت کرایه و یا امتناع از سوار کردن مسافر بیان کرد: طبق قوانین رانندگان باید هنگام فعالیت، مسافران را سوار کنند و امتناع از این امر تخلف محسوب میشود و متخلف نیز اعمال قانون خواهد شد.

به گفته این عضو شورای شهر شیراز در مرحله اول متخلفان 10هزار تومان، در مرحله دوم 20هزار تومان، در مرحله سوم 30هزار تومان،در مرحله چهارم 40هزار تومان جریمه خواهند شد و در صورت تکرار تخلفات پروانه کار راننده متخلف ابطال می شود.