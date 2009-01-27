مطالعات مربوط به هزار هکتار بافت فرسوده تهران آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اعلام این مطلب در نشست خبری امروز گفت: این مطالعات که دومین مرحله تحقیقات ما را تشکیل می دهد به مناسبت دهه فجر آغاز و تا اواخر سال آینده تمامی مطالعات ما در این زمینه به اتمام خواهد رسید و ما آن را اجرایی خواهیم کرد.

رویش زاده افزود: برخلاف تصور موجود طرح ما فروش متری زمین نیست بلکه مشارکت در باز سازی بافتهای فرسوده است که زمینه های مشارکت انبوه سازان و شهروندان را در امر نوسازی فراهم می آورد.

وی تصریح کرد: در مرحله اول این طرح که 800 هکتار از بافت فرسوده مورد مطالعه قرار گرفت و از شهروندان دعوت به مشارکت شد 4 هزار شهروند شرکت کردند که میزان مشارکت آنها از نظر ریالی به بیش از 70 میلیارد تومان می رسد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به چگونگی انجام طرح مسکن نوسازان گفت: در زمان انجام این مطالعات مهندسان مشاور دفتر نوسازی محله را تشکیل داده و مردم را در این امر دخالت خواهند داد و در واقع ما از آنها خواسته ایم که در این ارتباط اقدامات اساسی در جذب مشارکت مردم به عمل بیاورند.

درویش زاده افزود: حداقل میزان مشارکت مردم 5 متر مربع است که 900 هزار تومان میزان سرمایه گذاری آن بوده و اگر افراد سرمایه گذار تا پایان طرح صبر کنند از امتیاز ویژه 36 درصدی برای خرید مسکن بهره خواهند برد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام یک فرصت مناسب در شرایط فعلی است که با رکود بازار مسکن مواجه هستیم و در حقیقت بهترین شرایط برای انجام پروژه های این چنینی زمانی است که رکود وجود دارد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران ادامه داد: در حال حاضر بیش از 10 هزار واحد در حال ساخت داریم که آن را در اختیار ساکنان بافتهای فرسوده قرار خواهیم داد.

درویش زاده با اشاره به وضعیت بافتهای فرسوده در تهران و کل کشور اظهار داشت: 55 هکتار بافت فرسوده در کل کشور داریم که ویژگی آنها یک فقر پیچیده و یک نوع بی عدالتی است چرا که اگر زلزله اتفاق بیافتد بزرگترین آسیب را در این مناطق خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین درصد بافتهای فرسوده تهران در مناطق جنوب بوده و سازمان نوسازی سعی دارد پروژه ها را در این مناطق به زودی اجرایی کند.