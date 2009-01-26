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۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۹:۰۸

خالد مشعل :

حماس در حال مذاکره مستقیم با اروپاست

حماس در حال مذاکره مستقیم با اروپاست

رئیس دفتر سیاسی حماس بدون اشاره به جزئیات مذاکرات، از مذاکره مستقیم با اروپا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در آستانه سفر خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خاورمیانه، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در جمع خبرنگاران در دمشق گفت: حماس به طور مستقیم در حال مذاکره با طرف های اروپایی است اما فعلا نمی تواند جزئیات این مذاکرات را فاش سازد.

مشعل درباره مذاکرات انجام شده با مقامات مصری و موضع حماس در این رابطه هم گفت: تا زمانی که مذاکرات با طرف مصری درباره یک توافق کوتاه مدت یا بلندمدت به نتیجه نرسیده است جزئیات مذاکرات منتشر نخواهد شد.

در حالی که امروز سولانا سفر به خاورمیانه را آغاز کرد، حماس همچنان بر رفح محاصره غزه و بازشدن بی قید و شرط گذرگاهها تاکید دارد.

کد مطلب 823490

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