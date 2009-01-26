لاریجانی بر نزدیکی مواضع کشورهای اسلامی و عربی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار دکتر علی لاریجانی با اشاره به پیشینه روابط دو کشور آن را خوب و در حال رشد خواند و گفت: خوشبختانه همکاریها و مناسبات دو کشور در زمینه های سیاسی، پارلمانی، فرهنگی، اقتصادی و منطقه ای از روند رو به رشدی طی سالهای گذشته برخوردار بوده که باید تقویت شود.

وی با اشاره به مسائل منطقه ای بویژه تحولات اخیر در غزه نیز خاطرنشان کرد: در پشت صحنه، طراحیهای خاصی از سوی برخی کشورهای غربی برای به شکست کشاندن مقاومت مردم فلسطین در غزه صورت گرفته بود که پس از جنگ نابرابر رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع فلسطین در غزه مشخص شد مقاومت مردمی فلسطین پیروز است.

رئیس مجلس در ادامه با انتقاد از مواضع برخی از کشورهای عربی در موضوع بحران غزه گفت: متاسفانه برخی از کشورها با اتخاذ مواضع متفاوت به تفرقه دامن زدند و به ابزاری برای اجرای خواستهای نامشروع رژیم صهیونیستی مبدل شدند.

وی در ادامه گفت: رژیم صهیونیستی دشمن قسم خورده مردم کشورهای مسلمان است و همپیمانی و هم داستانی با یک دشمن واقعی امری پسندیده نیست.

لاریجانی بر ضرورت نزدیکی هر چه بیشتر مواضع کشورهای اسلامی و عربی در موضوعات حیاتی منطقه ای تاکید کرد و گفت: بین رهبران و رجال مختلف سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشورهای منطقه خلیج فارس باید گفتگوها و همکاریهای جدی در زمینه تامین منافع ملتهای آنها صورت گیرد.

در ادامه این دیدار همچنین یحیی بن عبدالله بن سالم سفیر پادشاهی عمان ، روابط دو کشور را بسیار خوب و مبتنی بر یک ریشه دیرینه تاریخی خواند و بر لزوم گسترش هر چه بیشتر مناسبات و همکاریهای کشورش با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک همسایه بزرگ و قدرتمند تاکید کرد.

وی گفت: کشورهای منطقه باید همکاریهای فیمابین خود در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی را افزایش دهند.

سفیر عمان با اشاره به جنگ اخیر رژیم صهیونیستی در غزه گفت: اسرائیلیها از مدتها قبل در تدارک حمله به غزه بودند و تصور می کردند با استفاده از اختلاف بین گروههای مختلف فلسطینی به اهداف خود نائل می شوند.

وی گفت: اسرائیل به هیچ وجه قادر به شکست مقاومت مردم فلسطین نبوده و تاب تحمل شکستهای سیاسی، اقتصادی و نظامی را ندارد.

وی افزود: اسرائیل از بدو ورود به منطقه خاورمیانه تاکنون هیچگاه بدنبال صلح نبوده است.

در ادامه وی دعوتنامه کتبی رئیس مجلس عمان را جهت سفر رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی به مسقط تسلیم وی کرد که لاریجانی هم ضمن پذیرش آن ابراز امیدواری کرد این سفر در موقع مناسب انجام شود.