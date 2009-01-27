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۸ بهمن ۱۳۸۷، ۸:۳۶

ممنوعیت برگزاری مراسم باشکوه برای متوفیان ناشی از خودکشی در دانشگاهها

ممنوعیت برگزاری مراسم باشکوه برای متوفیان ناشی از خودکشی در دانشگاهها

سرپرست مرکز مشاوره وزرات علوم گفت: خودکشیهای تقلیدی منجر به تقلید و افزایش آمار خودکشی در جامعه می شود بنابراین دستورالعمل داریم که بر اساس آن دانشگاهها حق ندارند برای دانشجویانی که بر اثر خودکشی فوت کرده اند مراسم پر طمطراقی بگیرند.

 حمید یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه آمار خودکشی را نباید رسانه ای کرد، گفت: اطلاع رسانی درباره این پدیده به گسترش آن کمک می کند.

سرپرست مرکز مشاوره وزارت علوم از تدوین شیوه نامه خودکشی دانشجویان خبر داد و گفت: بر اساس این شیوه نامه، شرح وظایف مراکز مشاوره و معاونت دانشجویی دانشگاهها در مواقع اقدام به خودکشی، خودکشی منجر به مرگ و تهدید به خودکشی مشخص شده است.

وی افزود: همچنین برای هر دانشگاهی کمیته ای برای مداخله در رفتارهای خود آسیب رسان دانشجویان به ریاست معاونت دانشجویی دانشگاه پیش بینی شده است.

یعقوبی آموزش بهداشت روانی، روش صحیح حل مسئله، سازگاری با محیطهای جدید را نیز مجموعه اقداماتی دانست که برای پیشگری از این پدیده در دانشگاهها برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.
کد مطلب 823510

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