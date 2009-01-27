مخالفان بیوتکنولوژی را به مناظره علمی دعوت می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عالم زاده در نشستی در خبرگزاری مهر در خصوص بیوتکنولوژی و مباحث مرتبط با آن گفت: کشورهای بیگانه با ورود زیست فناوری به کشور ما مخالفت می کنند البته اینکه بیگانگان نمی خواهند ما به این فناوری دست یابیم مشخص است چون اسمشان بیگانه است و بر اساس منافع کشور خود این کار را انجام می دهند و ما نیز باید به فکر منافع کشور خود باشیم.

وی اظهار داشت: اما چرا خودیها با این فناوری در کشور مخالفت می کنند؟ مخالفت هایی که در داخل کشور صورت می گیرد کمتر جنبه علمی دارد و نا آگاهانه است در مواردی که آگاهانه است مصالح ملی زیر پای منافع شخصی ذبح می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز افزود: اگر این مخالفتها بر اساس مباحث علمی باشد ما حاضریم و از شرکت و بحث در مجامع علمی در ارتباط با این موضوع استقبال می کنیم.

وی ادامه داد: ما حاضریم در هر گونه مناظره علمی شرکت کنیم و دلایل خود را ارائه دهیم و از حضور در این مراجع هراسی نداریم اما مخالفان حاضر نیستند در این مباحث شرکت کنند.

عالم زاده اظهار داشت: مخالفان در مقابل موافقان در جلساتی که از هر دو طرف دعوت به عمل می آید، حضور نمی یابند.

وی افزود: مخالفتها با زیست فناوری در دانشگاهها کمتر است در آنجا اگر مخالفینی وجود دارد به دلیل اینکه دانشگاه مکانی برای بحث علمی است ما با دلایل و بحث علمی آنها را قانع می کنیم اما مخالفان در بیرون از دانشگاه، یک تنه به قاضی می روند و مطالبی را منتشر می کنند که به هیچ عنوان سندیت علمی ندارد و به راحتی قابل رد است.

محمد علی ملبوبی - رئیس انجمن بیوتکنولوژی، بهزاد قره یاضی - رئیس انجمن ایمنی زیستی، اکبری - رئیس انجمن ژنتیک، اسکندر امیدی نیا عضو هیئت مدیر انجمن ایمنی زیستی، مختار جلالی عضو هیئت مدیره انجمن زیستی و عالم زاده عضو هیئت مدیره انجمن ایمنی زیستی و افراز عضو انجمن ژنتیک در نشست خبرگزاری مهر حضور داشتند.