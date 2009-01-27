نرم افزارهای ERP آفتهای ناشی از تغییر مدیریت را از بین می برند

دکتر علی اکبر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ERP (سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان) در حال گسترش است و باید فرصتها و چالشهای این فناوری را با روشهای علمی اندازه گیری کرد.

وی یکی از مشکلات بخش نرم افزاری کشور را محدود بودن روحیه جمعی عنوان کرد و افزود: ERP توانسته فضای لازم را به گونه ای طراحی کند که شرکتهای فعال در این حوزه کنسرسیوم و انجمن ERP کشور را تشکیل دهند.

جلالی با بیان اینکه وظیفه اصلی ERP، یکپارچه سازی مجموعه نرم افزارهایی است که در شرکت های بزرگ و کارخانه ها به صورت جزیره ای استفاده می شود، گفت: ERP فرصتی ایجاد می کند که تمامی داده ها در یک سازمان به صورت متمرکز مدیریت شده و امکان استفاده از امکانات آنلاین برای این سازمانها فراهم شود.

وی که دبیر علمی سومین همایش ERP است، اضافه کرد: برای کشور ما که هر روز مدیران در حال تغییرند و هر مدیر سیاست خاص خود را اعمال می کند ERP مناسب ترین ابزاری است که آفتهای ناشی از این تغییرات را از بین ببرد.

این استاد دانشگاه افزود: سازمانی که مجهز به ERP باشد بر اساس مهندسی و بهره وری اقتصادی فعالیت خواهد کرد.

وی گفت: پیاده سازی ERP فرهنگ خاص خود را می خواهد به همین دلیل بعضی شرکتها آن را خریداری کرده و به کار گرفته اند اما چون در زمینه فرهنگ سازی آن قدمی برنداشته اند در نتیجه موفق نبوده اند. بنابراین باید فرهنگ توسعه ERP در کنار توسعه کمی آن حاکم باشد.

جلالی یکی از مشکلات حاکم بر بازار نرم افزارها و شرکتهای تولید کننده ERP را عمومی بودن شرایط مناقصه عنوان کرد و افزود: در بیشتر موارد تولید کنندگان داخلی به رغم کیفیت برتر محصولاتشان شانس برنده شدن در مناقصات ERP را ندارد و خارجی ها فاتح پروژه ها می شوند.

به گفته جلالی تحریمهای اقتصادی و ضعف خارجیها در ارائه خدمات پس از فروش از جمله مشکلاتی است که برندگان خارجی برای شرکتهای داخلی ایجاد می کنند.