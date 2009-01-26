کمک اروپا به فلسطین با هدف حمایت از ابومازن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "لویی میشل" رئیس کمیساریای کمک های انساندوستانه اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد: 32 میلیون یورو از سوی اتحادیه اروپا برای کمک به غزه در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از ارائه یک کمک 20 میلیون دلاری به کرانه باختری و همچنین شش میلیون کمک به آوارگان فلسطینی در لبنان خبر داد.

میشل، وضعیت غزه را اسفبار عنوان کرده و اختصاص مبلغ 58 میلیون دلار از سوی اتحادیه اروپا را تلاش برای ابراز همدردی با مردم رنجدیده فلسطین عنوان کرد.

این در حالی است که رایزنی های دیپلماتیک اتحادیه اروپا برای وادار کردن مقاومت فلسطینی به پذیرش شروط رژیم صهیونیستی در بروکسل شروع شده است اما حماس همچنان پذیرش هرگونه آتش بس موقت یا دائم را منوط به بازشدن بی قید و شرط گذرگاهها و رفح محاصره منوط کرده است.

رژیم صهیونیستی در 22 روز تجاوز به غزه، نه تنها بیش از هزار و دویست فلسطینی را به شهادت رساند بلکه تمام زیرساختهای حیاتی این منطقه را نیز از بین برد.