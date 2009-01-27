تأثیر منفی بحران اقتصادی بر جوامع دینی و کلیساها؛ گزارش هفتگی ادیان جهان

بحران مالی جهان بر اقتصاد کلیساها نیز سایه افکند

بحران جهانی اقتصاد علاوه بر اینکه زندگی دستفروشهای ملزومات دینی را در نزدیکی کلیساهای فیلیپین تحت تأثیر قرار داده، به رشد نیایشگران کلیسایی و کاهش صدقه به کلیسا کمک کرده به طوری که کلیساها در فکر بررسی راههایی تازه برای تأمین بودجه خود هستند.

ایونجلین رلانوس هفت ساله که مقابل کلیسای جامع سنت پدرو در قلب شهر داوس فیلیپین شمع می فروشد تاکنون با اوضاع و شرایط این چنینی که فروشی دربرندارد، رو به رو نشده بود.

این داستان آشنایی برای بسیاری ازدستفروشانی است که از راه فروش شمایل دینی مقابل این کلیسای 161 ساله امرار معاش می کنند. آنها تنها افرادی نیستند که این فشار اقتصادی را حس می کنند، کلیسای کاتولیک رم که جمعیت 90 میلیون نفری این مجمع الجزایر آسیای جنوب شرقی را دربرگرفته نیز تحت تأثیر این فشار قرار گرفته است.

براساس اظهارات مقامات کلیسایی، حضور کاتولیکها در کلیسا افزایش یافته اما اعانه ها و صدقه ها کم شده است، این امر نشان می دهد بسیاری از فیلیپینی ها درحالی که از نشستن روی نیمکهای کلیسا در دوران بحران و دشواری آرامش می یابند، ترجیح می دهند دستهای خود را هم در جیبهایشان نگه دارند.

اسقف اعظم اسکار کرزو از استان شمالی پانگاسینان در این رابطه گفت که مبالغ خیره شرکت کنندگان در کلیسا 40 درصد کاهش یافته اما تعداد شرکت کنندگان در کلیسا افزایش 20 درصدی داشته است. زمانی که زندگی دشوار می شود و مردم به شدت درحال تلاش هستند افراد بیشتری به کلیسا می آیند و زمانی که زندگی دشوار می شود بر اعانه ها و صدقه ها هم تأثیر می گذارد.

بیش از 27 میلیون فیلیپینی یعنی یک نفر از هر سه نفر در آمدی حدود یک دلار در روز یا کمتر دارد. این درحالی است که بیشتر رهبران کلیسایی تمایلی ندارند میان شرکت کنندگان در کلیسا و مبالغ خیریه صحبتی داشته باشند و ارتباطی میان آنها قائل شوند اما آنها تصدیق کرده اند که با بحران مالی مواجه شده اند.

در منطقه سراسقفی پالو در جزیره لیتی کلیسا درحال بررسی این موضوع است که چگونه می تواند اقتصاد خود را درحالی که مبالغ اعانه کاهش یافته، بهبود دهد؛ آنها در نظر دارند راههای تازه ای برای تأمین بودجه خود فراهم کنند تا ساختمانهای کلیسایی را حفظ کنند.

سخنگوی منطقه سراسقفی کیبو در مرکز فیلیپین اظهار داشت که نمی توان کاهش صدقه ها را به بحران مالی نسبت داد.

پاتریاک کلیسای ارتدکس روسیه روز سه‌شنبه انتخاب می‌شود

کاندیدهای انتخابات پاتریاک مسکو به عنوان رهبر کلیسای ارتدکس روسیه 25 ژانویه (ششم بهمن‌ماه) در شورای سراسقفی انتخاب شد و فرد منتخب از میان آنها به عنوان پاتریاک در نخستین روز کاری شورای محلی کلیسای ارتدکس روسیه معرفی می‌شود.

دستورالعمل کاری شورای محلی تصریح کرده است که انتخاب پاتریاک کلیسای ارتدکس روسیه عصر روز سه‌شنبه هشتم بهمن ماه در مسکو صورت می‌گیرد. انتخاب پاتریاک مسکو آخرین بخش از نخستین روز کاری شورا محسوب می‌شود. پیش از این نظم جلسات و انتخاب هیئتهای کاری و رویه انتخاب پاتریاک جدید تصویب شده است.

711 نفر در جلسه شورای محلی شرکت می‌کنند. مناطق کشیشی کلیسای روسیه در 12 کشور مشترک منافع جدا از روسیه و 51 کشور خارجی در این جلسه حضور دارند.



هفتمین همایش "خانواده" در میلان برگزار می‌شود

پاپ بندیکت شانزدهم از طرحهای خود برای برگزاری همایش بین‌المللی خانواده در سال 2012 خبر داد که قرار است میزبانی آن را شهر میلان، شمال ایتالیا برعهده گیرد.

هفتمین نشست جهانی خانواده ها با موضوع " خانواده، کار و جشن" برگزار می شود. پاپ خبر این همایش را در مراسم اختتامیه ششمین نشست جهانی خانواده ها در مکزیک از طریق کنفرانس از راه دور اعلام کرد.

بندیکت شانزدهم گفت: خانواده بنیاد ضروری جامعه و مردم است که منافع آن برای کودکان غیرقابل جایگزین است، چرا که آنها شایسته آمدن به این دنیا به عنوان محصول عشق والدین خود هستند. خانواده جایگاه بسیار مهمی در آموزش فردی دارد و به نوعی مدرسه انسانیت و ارزشهای انسانی محسوب می شود.

همایش میلان درچارچوب فضایی بین مذهبی برگزار می شود و همچنین اشاره ای به هزارو هفتصدمین سالگرد فرمان میلان خواهد داشت که طی آن امپراطوری رم تساهل دینی را مورد تأکید قرار داد.

نشست جهانی خانواده ها در کلیسای کاتولیک ابتکار عمل ژان پل دوم در سال 1994 بود که به مناسبت نامگذاری سال خانواده توسط سازمان ملل برگزار شد.

بررسی حراست از زندگی توسط متأله‌ها

متأله‌های سراسر دنیا در نزدیکی رودخانه آمازون در شمال شرقی برزیل گرد هم جمع شدند تا رویکردی الهیاتی را مبنی بر حفظ و حراست از زندگی در زمین را توسعه دهند.

حدود 400 نفر از مردم در شهر بلیم برای سومین همایش جهانی الهیات و لیبرال شدن گردهم جمع شده اند تا در همایشها، جلسات گفتگو، کارگاه ها و جلسات ارائه نتایج تحقیقاتی و مقالات طی پنج روز شرکت کردند.

برگزار کنندگان این همایش اظهار داشتند که این گردهمایی با هدف تعمق درباره حراست از زندگی در زمین از طریق مشارکت معنوی در عدالت، کرامت و آزادی برگزار شد. موضوع این همایش " آب، خاک و الهیات است" و شرکت کنندگان آن متألهان، آموزگاران، مردان و زنان فعال در موضوعات اجتماعی و همچنین دانشمندان بودند.

نشست گذشته این گروه دوسال پیش در نایروبی، کنیا با حضور 30 نفر از پنج قاره جهان برگزار شد.

واتیکان کمکهایی را برای مردم غزه ارسال کرد

شورای پاپی توسعه انسانی واتیکان کمکهایی را از طرف پاپ بندیکت شانزدهم برای تخفیف رنجهای مردم غزه ارسال کرد.

این دپارتمان که ناظر کارهای خیریه مقر پاپ است اعلام کرد که این دپارتمان کمکهایی برای مردم غزه ارسال کرده تا به تخفیف رنج آنها کمک کند.

این شورا افزود: به دنبال جنگ سخت و بیرحمانه در نوار غزه که به بحران انسانی وخیمی منتهی شد، پاپ بندیکت شانزدهم چندین بار نزدیکی معنوی خود را با برادران و خواهرانی که در غزه رنج بسیاری متحمل شدند مورد تأکید قرار داده است. کمکهای ارسال شده به کلیسای خانواده مقدس و سایر نهادهای دینی در سرزمین مقدس و محل تولد مسیح ارسال می‌شود که اکنون با مرگ، رنج بشری، خسارت، اشک و فریادهای صلح درگیر است.



تاریخ ادیان جهان در مدارس داغستان تدریس می‌شود

تاریخ ادیان جهان به عنوان یک درس اجباری در مدارس داغستان تدریس می‌شود.

این کتاب درسی قرار است برای دانش آموزان کلاس هشتم تا نهم تدریس شود که توسط اس. گویتیموروف نوشته شده است.

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی انتشارت اپوچ که ناشر کتاب است، این منبع درسی اطلاعات به روزی درباره سازمانهای دینی مختلف داغستان ارائه کرده و با نسخ پیشین تفاوت دارد. تدریس تاریخ ادیان جهان از سال جدید میلادی در تمام مدارس جامع داغستان اجباری شده است.

اشتیاق دانش‌آموزان هندو برای تحصیل در مدارس اسلامی

هندوهای ایالت بنگال غربی نه تنها مایل به ثبت نام در مدارس اسلامی هستند بلکه تعداد آنها در چهار مدرسه اسلامی از همکلاسیهای مسلمان خود بیشتر است.

سهراب حسین رئیس هئیت آموزشی مدارس بنگال غربی گفت: تعداد دانش آموزان هندو از 57 تا 64 درصد در این مؤسسات متغیر است.

وی با تکذیب برخی باورهای نادرستی که درباره مدارس اسلامی وجود دارد گفت: این ادعا درست نیست که دانش‌آموزان مدارس اسلامی تنها به مطالعه موضوعات اسلامی می پردازند. زمان تغییر می کند و ما نیز در حال تغییر هستیم از این رو تأکید قوی در این مدارس بر علم و تکنولوژی است. این مدارس با ابزارهای نوین آموزشی تجهیز شده اند. مدارس این ایالت مجهز به اتاقهای کامپیوتر هستندو قرار است تعداد این اتاقها امسال افزایش یابند.

در ایالت بنگال غربی 506 مدرسه وجود دارد که حدود 52 مدرسه دیگر پایان سال 2009 تأسیس خواهند شد. حدود 17 درصد از دانش‌آموزان و 11 درصد از آموزگاران این مدارس غیر مسلمان هستند.

مقامات یادآور شدند که مدارس اعتماد دانش‌آموزان را به خود جلب کرده اند، چرا که تمام آنها در این مدارس اسلامی با رویکردهای مساوی رو به رو می شوند و هیچ تبعیض دینی در آن وجود ندارد.

غلام مصطفی مدیر مدرسه "کسب" این امر را مورد تأکید قرار داد و گفت چرا دانش آموزان هندو نباید در این مدارس تحصیل کنند، دانش‌آموزان هندو بسیاری از این مدرسه فارغ‌التحصیل شده اند و در زندگی خود موفق هستند.

مرکز تحقیقات نوع دوستی و محبت در دانشگاه استنفورد تأسیس می‌شود

دانشگاه استنفورد با مشارکت رهبر معنوی بودائیان تبت و یکی از اساتید این دانشگاه مرکز تحقیقاتی را درباره عصب‌شناسی محبت و مهربانی تأسیس می‌کند.

دانشگاه استنفورد طی بیانیه ای اعلام کرد: دالایی لامای چهاردهم رهبر معنوی بودائیان تبت مبلغی را برای تأسیس این مرکز اهدا کرده که این میزان را می توان بیشترین مبلغی دانست که برای یک فعالیت تحقیقاتی درنظر گرفته و توافق کرده برای بازدیدی به استنفورد بازگردد.

کمک دالایی لاما در مقایسه با کمکهایی که تاکنون برای سرمایه گذاری "مرکز تحقیقات و آموزشی محبت و نوع دوستی" جمع شده ناچیز به نظر می رسد اما سایر گروه های بودایی و کاتولیک کمکهای درخور توجهی به این مرکز اختصاص داده اند.

جیم داتی مدیر این مرکز از جراح اعصاب دانشگاه استنفورد که در این حرفه دارایی چند میلیون دلاری به دست آورده در نظر دارد مبلغ هنگفتی به عنوان خیریه برای تأسیس این مرکز اهدا کند که بخشی از آن هدیه ای به دانشگاه استنفورد محسوب می شود.

به نظر می رسد این مرکز در میان اهداف خود نه تنها این مطلب را بررسی می کند که چگونه مغز با مهربانی و نوع دوستی برخورد می کند بلکه قدرت نتایج به دست آمده را در بهبود زندگی افراد مورد بررسی قرار خواهد داد.

درحالی که بسیاری از دانشمندان از اظهار نظرها و فعالیتهای دالایی لاما انتقاد کرده و ارتباط یک شخصیت دینی به این مباحث را زیر سؤال برده، عده بسیاری از گفتمانهای متقاطع میان بودیسم و دانشمندان استقبال کرده اند.

چند سال پیش دالایی لاما در نشست انجمن عصب شناسی این دانشگاه سخنرانی آن هم در میان انتقادات سایر اعضای انجمن، به عنوان سخنران اصلی ارائه داد؛ بیش از یک هزار نفر درخواست آنلاینی را امضا کرده و اعتبار دالایی لاما را برای صحبت در این رابطه زیر سؤال بردند که برخی از این مخالفتها به علت دیدگاه های سیاسی وی در رابطه با مسئله تبت بود.