پیروزی انقلاب اسلامی متعلق به تمام ادیان است

بابکن چاریان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر افزود: این وحدت و همدلی که در میان مردم در کشور ایران وجود دارد در سایه پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد شده و باید همواره حفظ شود.

وی اظهار داشت: نباید فراموش کرد که تفاوتهای دینی هرگز سبب نخواهد شد ما وحدت را فراموش کنیم و در کنار یکدیگر زندگی نکنیم زیرا اصولا اقلیتهای مذهبی نیز شهروندان ایرانی با تمام حقوق شهروندی هستند لذا طبیعی است که در زمان وقوع انقلاب اسلامی، همه اقلیتهای مذهبی نیز در آن نقش داشته اند و این پیروزی متعلق به همه ما است.

بابکن چاریان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر "تعامل سایر ادیان در ایران چگونه است " خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که ارامنه بیش از چهارصد سال است که با احترام منقابل و در کنار دیگر ادیان در ایران زندگی می کرده و همیشه این احترام متقابل برقرار بوده است که در آینده نیز این روابط وجود خواهد داشت.