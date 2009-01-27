بنگاههای اقتصادی گلستان پایش مستمر می شوند

محمدرضا ربیعی صبح سه شنبه در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: کسب آخرین وضعیت و اطلاعات مربوط به بنگاههای اقتصادی، شفاف سازی اقدامات به عمل آمده در زمینه بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین، شناسایی واحدهای مستعد توسعه، حمایت از آنها جهت افزایش تولید ملی و فرصت های شغلی از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

وی اظهار داشت: طرح تمام شماری بنگاه های زودبازده در استان یکی از راه های موثر برای صیانت از سرمایه کشور است و برای پایداری بنگاه های زودبازده که از تسهیلات استفاده کرده اند و به ثمر رسیدند لازم است ارتباط مستمری ازسوی دستگاه اجرایی حداقل برای پنج سال برقرار شود.



وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح تمام شماری بنگاه های زودبازده که در قالب آن اطلاعات طرح ها جمع آوری می شود پایش مستمر برای ماندگاری این بنگاه ها است.



به گفته ربیعی، اجرای طرح تمام شماری بنگاه های زودبازده فرصت خوبی برای چاره جویی به موقع مشکلات اجتماعی کارگری و تسهیلاتی است زیرا برخی از بنگاه های زودبازده که تسهیلات دریافت کرده اند ممکن است با کمبودهایی مواجه شوند که این طرح به شناسایی این کمبودها نیز کمک می کند.



رئیس سازمان کار و امور اجتماعی گلستان بیان داشت: افکار عمومی حق این پرسش را دارد که از زمان اجرای این طرح تاکنون چه اقداماتی از سوی دستگاه های ذیربط استان برای طرح های زودبازده صورت گرفته است و اجرای طرح تمام شماری در این جهت می تواند نقش موثری ایفا کند.



وی با اشاره به این ویژگیهای طرح خاطرنشان کرد: کلیه طرحهای منعقده در بانکها در مراحل مختلف مشمول طرح تمام شماری و ارزیابی و با روش فراخوان برای اولین بار در کشور، از مشارکت مجریان طرح در تکمیل اطلاعات و سرعت بخشیدن به بهره برداری از بانک اطلاعاتی بنگاه های اقتصادی زودبازده استفاده می شود.

تاکنون 35 هزار طرح بنگاه اقتصادی زودبازده در گلستان تشکیل شده است.