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۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۳۳

800 میلیارد ریال برای طرحهای نیمه کاره گلستان نیاز است

800 میلیارد ریال برای طرحهای نیمه کاره گلستان نیاز است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان اعلام کرد: 800 میلیارد ریال برای طرحهای نیمه کاره استان نیاز است.

یحیی محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تکمیل طرحهای نیمه کاره از مهمترین اولویت سال آینده در این استان بوده که باید دستگاههای اجرایی توجه بیشتری در این زمینه داشته باشند.

وی با اشاره به توزیع سهام عدالت اظهار داشت: تاکنون 570 و ‪ 6۵۷‬نفر از مردم استان در سه مرحله از سهام عدالت برخوردار شدند که این میزان سهام عدالت در بین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و بخشی از روستاییان، کارکنان دولت و بازنشستگان توزیع شده است.

به گفته محمودزاده، تاکنون ‪ ۴۲‬هکتار زمین در ‪ ۹‬شهر استان با اعتبار ‪ ۴۰‬میلیارد ریال برای اجرای مسکن مهر خریداری شده و‪ ۲۱‬هکتار زمین دیگر نیز با ‪۴۵‬ میلیارد ریال اعتبار در دست خرید است.

استاندار گلستان بیان داشت: اجرای طرح مسکن و برخی اقدامات صورت گرفته نظیر حمایت و پشتیبانی بانکها موجب کاهش قیمت مسکن به میزان بیش از 30 درصد در این استان شده است.

کد مطلب 823555

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