800 میلیارد ریال برای طرحهای نیمه کاره گلستان نیاز است

یحیی محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تکمیل طرحهای نیمه کاره از مهمترین اولویت سال آینده در این استان بوده که باید دستگاههای اجرایی توجه بیشتری در این زمینه داشته باشند.
وی با اشاره به توزیع سهام عدالت اظهار داشت: تاکنون 570 و 6۵۷نفر از مردم استان در سه مرحله از سهام عدالت برخوردار شدند که این میزان سهام عدالت در بین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و بخشی از روستاییان، کارکنان دولت و بازنشستگان توزیع شده است.
به گفته محمودزاده، تاکنون ۴۲هکتار زمین در ۹شهر استان با اعتبار ۴۰میلیارد ریال برای اجرای مسکن مهر خریداری شده و ۲۱هکتار زمین دیگر نیز با ۴۵ میلیارد ریال اعتبار در دست خرید است.
استاندار گلستان بیان داشت: اجرای طرح مسکن و برخی اقدامات صورت گرفته نظیر حمایت و پشتیبانی بانکها موجب کاهش قیمت مسکن به میزان بیش از 30 درصد در این استان شده است.
نظر شما