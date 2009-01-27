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۸ بهمن ۱۳۸۷، ۸:۳۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در تایلند و پیگیری رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه هشتم بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با سی ام محرم سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و هفتم ژانویه سال 2009 میلادی.

- آخرین تمرین تیم‌های ملی فوتبال ایران و تایلند پیش از مسابقه عصر چهارشنبه این دو تیم در مرحله مقدماتی رقابت‌های جام ملت‌های 2011 آسیا، عصر امروز در ورزشگاه "راجامانگالا" شهر بانکوک برگزار می شود.

- دور سوم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* کارل زیس ینا - شالکه 04
* هامبورگ - مونیخ 1860
* فرایبورگ - ماینتز
* اشتوتگارت - بایرن مونیخ

- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز با برگزاری چهار دیدار طبق برنامه زیر آغاز می شود:
* ساندرلند - فولهام
* وست برومویچ - منچستریونایتد
* پورتسموث - آستون ویلا
* تاتنهام - استوک سیتی

کد مطلب 823574

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