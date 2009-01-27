تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه هشتم بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با سی ام محرم سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و هفتم ژانویه سال 2009 میلادی.
- آخرین تمرین تیمهای ملی فوتبال ایران و تایلند پیش از مسابقه عصر چهارشنبه این دو تیم در مرحله مقدماتی رقابتهای جام ملتهای 2011 آسیا، عصر امروز در ورزشگاه "راجامانگالا" شهر بانکوک برگزار می شود.
- دور سوم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* کارل زیس ینا - شالکه 04
* هامبورگ - مونیخ 1860
* فرایبورگ - ماینتز
* اشتوتگارت - بایرن مونیخ
- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان امروز با برگزاری چهار دیدار طبق برنامه زیر آغاز می شود:
* ساندرلند - فولهام
* وست برومویچ - منچستریونایتد
* پورتسموث - آستون ویلا
* تاتنهام - استوک سیتی
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