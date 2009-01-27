میرعلایی در گفتگو با مهر: "شب واقعه" یک فیلم فاخر در سینمای دفاع مقدس است

حمید فرخنژاد به نقش دریاقلی سورانی در "شب واقعه"
وی افزود: رنگ جدولها و شماره تلفنهای روی دیوار یا شیشه مغازهها را عوض و سعی کردهایم شکل ظاهری خیابانها تداعیگر زمان جنگ باشد. با توجه به این مسائل و حساسیت و دقت اسدی طبیعی است فیلمبرداری "شب واقعه" طولانیتر از فیلمهای دیگر باشد و طبق برنامهریزیهای انجام شده فیلمبرداری نیمه اسفند به پایان میرسد.
تهیهکننده "شب واقعه" ادامه داد: تاکنون صحنههای جستجوی دریاقلی (حمید فرخنژاد) در آبادان در روزهای اول جنگ ضبط شده و به زودی وارد یک لوکیشن مهم فیلم ـ گاراژ خودروهای اسقاطی ـ میشویم. گریم و طراحی لباس لادن مستوفی انجام و تمرین او برای هماهنگی با گروه شروع شده و به زودی مقابل دوربین میرود. باران کوثری هم در این لوکیشن به گروه میپیوندد.
میرعلایی با اشاره به امتیازهای فیلمنامه و گروه حرفهای این فیلم گفت: "شب واقعه" فیلمی فاخر در سینمای دفاع مقدس است. فیلمنامه جذاب و متفاوت، بازیگران و گروه حرفهای عواملی هستند که امیدواری نسبت به نتیجه این فیلم را بیشتر میکنند. این فیلم تجربهای تازه در سینمای جنگ است و نگاهی بکر به زندگی انسانهای درگیر در موقعیت حساس جنگی دارد.
وی در پایان "شب واقعه" را فیلمی برای مخاطب عام دانست که میتواند در اکران گسترده مخاطب را جذب کند. تدوین فیلم سینمایی "شب واقعه" را نوید غضنفری به زودی شروع میکند. این فیلم پس از "اوینار"، " روز واقعه" و "به من نگاه کن" چهارمین فیلم اسدی و داستان زندگی دریاقلی سورانی یکی از سرداران بزرگ دفاع مقدس است.
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