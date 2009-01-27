قرارداد 10 هزار معلم پرورشی استخدام شده پیمانی یکساله است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسن حیدری در جلسه مشترک فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با مسئولان وزارت آموزش و پرورش گفت: حکم استخدامی این 10 هزار نفر به صورت پیمانی و به مدت یکسال خواهد بود.



وی افزود: این معلمان تا پایان سال تحصیلی جاری دوره های آموزشی خود را سپری کرده و در سال آینده به کلاسهای درس می روند.



معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: احکام استخدامی این معلمان در 4 منطقه صادر می شود.

