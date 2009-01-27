به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسن حیدری در جلسه مشترک فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با مسئولان وزارت آموزش و پرورش گفت: حکم استخدامی این 10 هزار نفر به صورت پیمانی و به مدت یکسال خواهد بود.
وی افزود: این معلمان تا پایان سال تحصیلی جاری دوره های آموزشی خود را سپری کرده و در سال آینده به کلاسهای درس می روند.
معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: احکام استخدامی این معلمان در 4 منطقه صادر می شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش:
قرارداد 10 هزار معلم پرورشی استخدام شده پیمانی یکساله است
معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش گفت: حکم استخدام 10 هزار مربی پرورشی پذیرفته شده در آزمون استخدامی سال گذشته این وزارتخانه در دهه فجر صادر می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسن حیدری در جلسه مشترک فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با مسئولان وزارت آموزش و پرورش گفت: حکم استخدامی این 10 هزار نفر به صورت پیمانی و به مدت یکسال خواهد بود.
کد مطلب 823580
نظر شما