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۸ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۴۵

سفر رسانه ای سمنان/

بازدید هیئت رسانه ای از اجرای مصوبات دولت در سمنان آغاز شد

بازدید هیئت رسانه ای از اجرای مصوبات دولت در سمنان آغاز شد

سمنان - خبرگزاری مهر: سفر سه روزه هئیت رسانه ای ریاست جمهوری صبح امروز برای پیگیری اجرای مصوبات سفر اول هیئت دولت در استان سمنان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرمسار، خبرنگاران رسانه‌های گروهی در سفر به استان سمنان از نزدیک روند پیشرفت مصوبات استانی دولت را در شهرستان گرمسار پیگیری می کنند.

خبرنگاران رسانه های گروهی صبح امروز از 12 پروژه مصوبه سفر هیئت دولت در شهرستان گرمسار بازدید کرده و از نزدیک در اجرای روند مصوبات قرار می گیرند.

احداث تصفیه خانه شهرک صنعتی گرمسار، شرکت لوله فولادین کویر، تکمیل راه اصلی قم - گرمسار، اجرای خط راه آهن حومه ای گرمسار - ورامین، احداث سالن های ورزشی و احداث خط 48 اینچ گاز شریف آباد - سمنان از مهمترین مصوبات شهرستان گرمسار است که خبرنگاران از آن بازدید می کنند.

این هیئت به همراه خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های سراسری و استانی تا روز پنج شنبه برای بازدید از مراحل پیشرفت مصوبات و طرح‌های دور نخست سفر هیئت دولت به استان سمنان سفر کرده اند.

کد مطلب 823599

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