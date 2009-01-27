بازدید هیئت رسانه ای از اجرای مصوبات دولت در سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرمسار، خبرنگاران رسانه‌های گروهی در سفر به استان سمنان از نزدیک روند پیشرفت مصوبات استانی دولت را در شهرستان گرمسار پیگیری می کنند.

خبرنگاران رسانه های گروهی صبح امروز از 12 پروژه مصوبه سفر هیئت دولت در شهرستان گرمسار بازدید کرده و از نزدیک در اجرای روند مصوبات قرار می گیرند.

احداث تصفیه خانه شهرک صنعتی گرمسار، شرکت لوله فولادین کویر، تکمیل راه اصلی قم - گرمسار، اجرای خط راه آهن حومه ای گرمسار - ورامین، احداث سالن های ورزشی و احداث خط 48 اینچ گاز شریف آباد - سمنان از مهمترین مصوبات شهرستان گرمسار است که خبرنگاران از آن بازدید می کنند.