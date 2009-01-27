67 درصد جمعیت زنجان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند

بهمن لازمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان تعداد بیمه شدگان این استان را 675 هزار و 441 نفر عنوان کرد و افزود: بیمه شدگان استان زنجان در 432 مرکز درمانی طرف قرارداد با این اداره کل هستند که در این مراکز 124 پزشک عمومی، 119 پزشک متخصص، هفت پزشک فوق تخصص، 36 دندانپزشک و 75 داروخانه مشغول ارائه خدمات به بیمه شدگان هستند.

وی ادامه داد: 17 درمانگاه و شبکه بهداشت، 11 بیمارستان، 10 مرکز پرتو پزشکی، 13 مرکز توانبخشی، 19 آزمایشگاه و یک مرکز جراحی محدود در استان در خدمت بیمه شدگان است.

لازمی افزود: 90 درصد هزینه خدمات بستری و 70 درصد خدمات سرپایی صندوقهای کارکنان دولت، خویش فرما، سایر اقشار و روستاییان و 90 درصد هزینه خدمات بستری و سرپایی بیماران صندوق کارت بستری شهری توسط این اداره کل پرداخت می شود.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان زنجان همچنین تعداد بیماران خاص و صعب العلاج تحت پوشش را 460 نفر عنوان کرد و متذکر شد: 66نفر از این افراد، بیماران هموفیلی، 52 نفر بیمار تالاسمی، 242 نفر دیالیزی و مبتلا به نارسایی کلیوی و 100 نفر آنان نیز بیماران MS هستند.

لازمی ادامه داد: میزان هزینه درمانی پرداختی به افراد تحت پوشش در سال جاری 160 میلیارد ریال پیش بینی می شود که 100 درصد ارائه خدمات بیمه درمانی به بیماران خاص و صعب العلاج تحت پوشش به صورت رایگان است.

وی با یاد آوری اینکه استان زنجان در زمینه ارائه خدمات بیمه خدمات درمانی جز استانهای موفق است، اعلام کرد: بیمه شدگان بیمه خدمات درمانی استان زنجان در قالب صندوقهای کارکنان دولت، خویش فرما، سایر اقشار، روستائیان و کارت بستری شهری تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند.