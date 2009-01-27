خطر حذف از لیگ قهرمانان سپاهان را تهدید می کند/ اعتراض فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود پایان مهلت 37 روزه (30 آذر تا اول بهمن) فدراسیون فوتبال به 4 نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا، تاکنون باشگاه سپاهان اقدامی درجهت ارائه مدارک خود به منظورثبت بازیکنان و کادر فنی خود به فدراسیون فوتبال انجام نداده که ادامه این روند می تواند برای این باشگاه مطرح فوتبال کشورمشکل ساز شود.

تاخیر باشگاه سپاهان در تحویل فهرست بازیکنان خود باعث شد تا روز گذشته مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال و امروز عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ طی نامه های جداگانه ای مراتب اعتراض خود را به باشگاه سپاهان اعلام کنند.

این درحالی است که به نظرمی رسد باشگاه سپاهان به منظور اضافه کردن اسامی یک یا دو بازیکن جدید ازجمله رسول خطیبی به فهرست بازیکنان خود تحویل لیست 40 نفره بازیکنانش را به تاخیرانداخته است.

تاخیرتعمدی باشگاه سپاهان درتحویل لیست بازیکنان خود به AFC درحالی است که درصورت رعایت نشدن مهلت زمان تعیین شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای ارائه لیست بازیکنان و مدارک لازم، احتمال حذف نام باشگاه سپاهان از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا بسیار زیاد است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه مهلت نهایی ارسال اسامی بازیکنان 23 بهمن ماه به پایان می رسد و این مدارک باید پیش از ارسال به AFC به امضای دبیرکل فدراسیون فوتبال برسد، فرصت باقی مانده برای نهایی کردن، رفع نواقص و تکمیل مدارک مورد نظر برای ثبت اسامی بازیکنان در لیگ قهرمانان آسیا بسیارکوتاه است و ادامه این روند می تواند باشگاه سپاهان را درخطرحذف از لیگ قهرمانان آسیا قراردهد.

از سوی دیگر با وجود به خدمت گرفتن رسول خطیبی از تیم الظفره امارات ، این بازیکن برای همراهی سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا نیاز به صادرشدن کارت ITC خود ازسوی فدراسیون فوتبال امارات دارد، که تاکنون درخواستی از سوی باشگاه سپاهان برای صدور کارت ITC وی به فدراسیون فوتبال ارائه نشده است.

به هرحال با توجه به اینکه کمتر از 16 روزکاری به پایان مهلت ارسال مدارک ازطریق فدراسیون فوتبال به AFC زمان باقی است، امید می رود تا باشگاه سپاهان هرچه سریعتر نسبت به ارائه مدارک خود اقدام کند تا اتفاقی که دو سال پیش کام آبی پوشان در لیگ قهرمانان آسیا را تلخ کرد این بار برای زردپوشان تکرار نشود.