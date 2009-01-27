راهیابی کاریکاتوریست بیرجندی به جشنواره هنرهای تجسمی فجر

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، از میان آثار ارسالی از حوزه هنری خراسان جنوبی به نخستین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر، اثر محمد کارگر هنرمند کاریکاتوریست حوزه هنری استان به این جشنواره راه یافت.

اثر راه یافته این هنرمند که از میان ۴۰۰ اثر ارسالی از سراسر کشور انتخاب شده است با موضوع امید به آینده و در قالبی از زندگی مردم بی ‌دفاع غزه خلق شده است.

نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در بخش‌های نقاشی، پوستر، مجسمه سازی، کاریکاتور، خوشنویسی با موضوع امید به آینده از ۱۲ بهمن به مدت یک ماه در موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگسرای نیاوران و موزه فرهنگی و هنری آزادی برگزار می ‌شود.

آثار پذیرفته شده در جشنواره پس از نمایش در تهران در تمام استان‌های ایران در معرض دید عموم گذاشته می ‌شود.

