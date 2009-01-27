مونیتور آنلاین وضعیت آبهای خلیج فارس و دریای خزر امکانپذیر شد

سعید شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از مشکلات عمده در سواحل و سازه های دریایی را نبود اطلاعات کافی در زمینه مشخصه های دریایی چون هواشناسی، موج نگار شامل طول، جهت و ارتفاع موج دانست و گفت: این اطلاعات در کشور به صورت بسیار محدود وجود داشته است.

وی استفاده از تجهیزات اندازه گیری پارامترهای دریایی مانند "بویه" (Buoy) را از جمله راههای متداول و مطمئن برای حل این معضل ذکر کرد و افزود: "بویه" سازه ای است شناور که برای مقاصد گوناگون در روی آب دریاها، ‌اقیانوسها و رودخانه ها به کار می رود. این مقاصد شامل نشان دادن مکانهای خطرناک، مسیرهای دریایی مجاز و راهنمای دریایی، مقاصد هواشناسی و تحقیقات اقیانوس شناسی است. این بویه ها همچنین می توانند برای پهلوگیری کشتیها نیز به کار رود.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد: بر اساس پروژه های مصوب سازمان بنادر و کشتیرانی نمونه هایی از این بویه ها در این پژوهشکده طراحی و ساخته شد که نتایج مطلوب از این پروژه به دست آمد.

وی از ایجاد شبکه اندازه گیری مشخصه های دریایی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر خبر داد و تاکید کرد: با استفاده از بویه های ساخته شده در این پژوهشکده این شبکه در دریاهای کشور راه اندازی شد.

شعبانی به جزئیات این فناوری اشاره کرد و اظهار داشت: این سیستم متشکل از سنسورهای هواشناسی و موج نگاری است که پس از نصب در مکانهای مورد نظر، شروع به اندازه گیری پارامترهای مورد نظر می کنند و اطلاعات را به ایستگاه پردازشگر مرکزی ارسال می کند. با استفاده از این اطلاعات می توان وضعیت دریاها را به صورت Online مونیتور کرد.