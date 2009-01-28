اولویتهای پذیرش عضو هیئت علمی در دانشگاه پیام نور اعلام شد

دکترسید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه پیام نور عضو هیئت علمی در مقطع کارشناسی ارشد نیز در مناطق دانشگاهی که نیاز باشد پذیرش می کند اما در مناطق بزرگی همچون تهران اولویت پذیرش با اعضای هیئت علمی دکتری است.

وی خاطر نشان کرد: دانشگاه تنها در رشته‌های خاص مانند مهندسی پروژه، حسابداری، کامپیوتر و IT اقدام به پذیرش عضو هیئت علمی کارشناسی ارشد می کند.

رئیس دانشگاه پیام نور تاکید کرد: واحدهای دانشگاه پیام نور در پنج ناحیه تقسیم شده اند که دانشگاههایی که در مناطق و نواحی کمتر برخوردار قرار دارند در صورت نیاز می توانند اقدام به پذیرش عضو هیئت علمی در مقطع کارشناسی ارشد کنند.

حسینی با اشاره به تغییر وضعیت کارمندان علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه مربی خاطر اظهار داشت: بر اساس توافقات با وزارت علوم سعی خواهیم کرد تا کسانی که در دانشگاه پیام نور به صورت کارمند علمی مشغول به فعالیت هستند را به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه جذب کنیم.

وی ادامه داد: اینکه چه تعداد از کارمندان علمی به عضو هیئت علمی تغییر وضعیت می دهند مشخص نیست زیرا این افراد در ابتدا به دستیاران علمی تغییر وضعیت پیدا خواهند کرد و سپس در صورت تصویب هیئت ممیزه دانشگاه به رتبه هیئت علمی ارتقاء خواهند یافت.