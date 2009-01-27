30 خط پروازی بین استانی دایر خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسامی شامگاه گذشته در مراسم آغاز رسمی پرواز مستقیم اردبیل - مشهد اظهار داشت: امسال با حمایت دولت 30 خط پرواز جدید به مجموعه پروازهای این شرکت اضافه شده که این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در سه سال اخیر ناوگان هوایی هما به بیش از دو برابر افزایش یافته است، عنوان کرد: ناوگان هوایی هما در طی همین مدت از 30 فروند هواپیما به 60 هواپیما رسیده است.

مدیرعامل شرکت هما ابراز داشت: در حال حاضر این شرکت روزانه 180 پرواز داخلی و خارجی را با ظرفیت 11 هزار صندلی دایر کرده که تلاش می کنیم با خرید چند فروند هواپیمای جدید ضمن تقویت ناوگان هوایی، تعداد صندلی و خطوط بین استانی را نیز افزایش دهیم.



وی در ادامه با اشاره به تاخیر به وجود آمده در برقراری پروازهای تهران - نجف اشرف - بغداد تصریح کرد: علت این تاخیر، تعلل شرکت عراقی در ثبت قرارداد است که با حل این مشکل در طی روزهای آینده، این پرواز دایر خواهد شد.

حسامی تاکید کرد: همچنین در صورت استقبال مردم از این پرواز و سایر پروازهای زیارتی آمادگی داریم در سالهای آینده پروازهای مستقیمی را به مناطق زیارتی و گردشگری کشور و خارج از کشور دایر نماییم.

وی همچنین با ابراز خوشحالی از راه اندازی خط مستقیم پرواز اردبیل – مشهد تصریح کرد: با دایر شدن این پرواز مردم این منطقه می توانند حضور سریع و بدون دردسر را شاهد باشند که امیدواریم این پرواز ثبات و تداوم یابد.

مدیرعامل شرکت هما خاطر نشان کرد: در صورت بازدهی و استقبال مردم اردبیل از این پروازها، علاوه بر افزایش تعداد پروازهای هفغتگی در سال اینده، پروازهای دیگری نیز از اردبیل به اماکن مذهبی داخلی و خارجی و نیز گردشگری برقرار خواهیم کرد.

پرواز مستقیم اردبیل- مشهد به صورت رفت و برگشت بوده و روزهای سه شنبه ساعت 16:10 به صورت رفت و روز شنبه نیز ساعت 12:55 به صورت برگشت است.