حمایت از طرحهای رفاهی معلولین برای شهر تهران

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران از اجرای برخی طرحها،اختراعات و نوآوریهای مربوط به معلولان در سطح تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصباح الدین متقی با بیان این که لازم است شهر تهران شهری در خور زندگی معلولان باشد گفت: در حال حاضر سعی ما بر مناسب سازی هر چه بیشتر و بهتر معابر در مناطق 22 گانه است تا معلولان بتوانند به سهولت و بدون کمک از کسی رفت و آمد کنند.

مدیرکل معماری و ساختمان شهر تهران اعلام کرد: اولین اولویت در این حوزه مربوط به مناسب سازی محل سکونت معلولان است که در این خصوص شهرداری به ساختمانهایی که برای معلولان مناسب سازی شده و حتی از جک معلول نیز استفاده نشود گواهی پایان کار نمی دهد.

وی اولویت دوم شهرداری برای بهبود شرایط زندگی معلولان در شهر تهران را بهبود وضعیت پیاده روها و سواره روها عنوان کرد و اظهار داشت: باید حد فاصل پیاده رو و خیابان یک سطح شیب دار و استانداردی طراحی شود که این طرح مناسب سازی معابر در مترو و BRT ها به اجرا درآمده است.

متقی در پایان بر استفاده از ابداعات و نوآوریهای مربوط به معلولان در شهرسازی تهران تاکید کرد.

جشنواره "مهرآفرین" در 2 بخش شامل ابداعات و اختراعات معلولان مخترع (جسمی ، حرکتی، نابینایان و ناشنوایان) با موضوع آزاد و همچنین ابداعات و اختراعات کاربردی برای افراد معلول اعم از جسمی، حرکتی، نابینایان، ناشنوایان و سالمندان توسط عموم مخترعان و مبتکران به همت سازمان بهزیستی کشور اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

