حمایت از طرحهای رفاهی معلولین برای شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مصباح الدین متقی با بیان این که لازم است شهر تهران شهری در خور زندگی معلولان باشد گفت: در حال حاضر سعی ما بر مناسب سازی هر چه بیشتر و بهتر معابر در مناطق 22 گانه است تا معلولان بتوانند به سهولت و بدون کمک از کسی رفت و آمد کنند.

مدیرکل معماری و ساختمان شهر تهران اعلام کرد: اولین اولویت در این حوزه مربوط به مناسب سازی محل سکونت معلولان است که در این خصوص شهرداری به ساختمانهایی که برای معلولان مناسب سازی شده و حتی از جک معلول نیز استفاده نشود گواهی پایان کار نمی دهد.

وی اولویت دوم شهرداری برای بهبود شرایط زندگی معلولان در شهر تهران را بهبود وضعیت پیاده روها و سواره روها عنوان کرد و اظهار داشت: باید حد فاصل پیاده رو و خیابان یک سطح شیب دار و استانداردی طراحی شود که این طرح مناسب سازی معابر در مترو و BRT ها به اجرا درآمده است.

متقی در پایان بر استفاده از ابداعات و نوآوریهای مربوط به معلولان در شهرسازی تهران تاکید کرد.

جشنواره "مهرآفرین" در 2 بخش شامل ابداعات و اختراعات معلولان مخترع (جسمی ، حرکتی، نابینایان و ناشنوایان) با موضوع آزاد و همچنین ابداعات و اختراعات کاربردی برای افراد معلول اعم از جسمی، حرکتی، نابینایان، ناشنوایان و سالمندان توسط عموم مخترعان و مبتکران به همت سازمان بهزیستی کشور اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.