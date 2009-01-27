ابداع شیوه ای جدید در سم زدایی خون در انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، گازوئیل سرب دار شاید در حال حاضر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به موضوعی خارج از رده تبدیل شده باشد اما مسمومیت ناشی از سرب مشکلی است که همچنان در بسیاری از نقاط جهان بر روی سلامتی انسانها تاثیر می گذارد.

به بیانی دیگر تاکنون شیوه ای موثر و سریع برای زدودن این فلز از بدن انسان به منظور جلوگیری از ابتلا به بیماری هایی نظیر از بین رفتن حافظه، کم خونی و حتی فلج شدگی یافته نشده است.

محققان دانشگاه ملی گیونگسانگ در کره جنوبی به منظور کاهش اثرات این پدیده روش جدیدی را با هدف سم زدایی از بدن انسان ارائه کرده اند.

این گروه تحقیقاتی موفق به شناسایی گیرنده ای شدند که به شکلی قدرتمند توانایی اتصال به سرب را داشته و با اتصال نانو مغناطیسهای پوشانده شده از نیکل می توان از این گیرنده به عنوان سم زدا در بدن انسان استفاده کرد.

به گفته متخصصان این دانشگاه با تزریق این ماده به بدن افراد مسموم و استفاده از خصوصیات مغناطیسی ماده تزریق شده توسط دستگاهی دیالیز مانند می توان به خارج کردن این مواد از جریان خونی افراد و از بین بردن آثار مسمومیت اقدام کرد.

آزمایش این شیوه در محیط آزمایشگاهی نتایج قابل قبولی را ارائه کرده است. محققان بر این باورند که با استفاده از شیوه ای مشابه می توان به جداسازی سموم رادیو اکتیوی از خون انسان پرداخت.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، محققان بر این باورند با اتصال گیرنده های متفاوت و متناسب با نوع ذرات ناخواسته در خون انسان مانند کلسترول به نانو ذرات مغناطیسی می توان تمامی این مواد را به تدریج از بدن خارج ساخت.