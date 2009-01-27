به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که در مساحت 15 هزار متر مربع و در ده سالن برگزار می‌شود 516 شرکت کننده داخلی و خارجی جدیدترین دستاوردهای صنعت چاپ را به نمایشگاه گذاشته‌اند.

به گقته برگزارکنندگان نمایشگاه، آمار شرکت کنندگان امسال در مقایسه با چهاردهمین دوره این نمایشگاه ده درصد افزایش داشته است.

رؤسای اتحادیه‌های چاپ قرار است به جای برگزاری مراسم اختتامیه با اهدای لوح یادبود به همه شرکت کنندگان ازآنها تجلیل به عمل آورند.

پانزدهمین نمایشگاه صنعت چاپ کشور از5 بهمن لغایت 8 بهمن در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. این نمایشگاه تحت عنوان "نوآوری و شکوفایی"، روز دوم "کیفیت"، روز سوم "آموزش" و روز چهارم "توسعه" نامگذاری شده بود.